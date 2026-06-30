Restos hallados en Veracruz se encuentran bajo investigación para determinar si pertenecen a la periodista Roxana Guzmán

Periodista Roxana Guzmán

Luego de confirmar el hallazgo de restos humanos en un rancho en el sur de Veracruz, la Gobernadora, Rocío Nahle García, señaló que ya se encuentran bajo análisis por especialistas para que puedan ser identificados, pero solicitó respeto sobre la difusión del hallazgo.Estos restos fueron encontrados en los límites de los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán y se descubrieron como parte de las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.Declaró que aún no se cuenta con resultados de las muestras de ADN realizadas a los restos, por lo que no se puede confirmar que pertenezcan a ella o a alguna otra víctima. “Están haciendo análisis de varias piezas, es parte de la investigación que trae la Fiscalía, por eso les digo que hay que ser prudentes, hay que esperar a que termine la investigación que está haciendo la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República”, comentó la gobernadora ante medios de comunicación.Además destacó que las detenciones de seis personas dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado se encuentran relacionadas con las investigaciones que se llevan a cabo por la desaparición de Roxana Guzmán. Entre los detenidos se encuentra, José Del Carmen “N”, a quien se señaló directamente como responsable de los hechos, además de la de una mujer identificada como Karen “N” y 4 policías municipales.Respecto al caso de los uniformados de Ixhuatlán del Sureste, por los cuales familiares han protestado, la mandataria dijo que desconoce el delito exacto que se les imputa.