SEDIF entrega apoyos auditivos a niñas, niños y adolescentes de Puebla

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó una Jornada Integral Por Amor a las Familias, donde entregó apoyos auditivos, alimentarios y servicios gratuitos de salud a familias poblanas.

Durante la jornada, el SEDIF, en colaboración con la Fundación Dante Eludier, entregó 61 auxiliares auditivos bilaterales a 30 niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva. El evento fue encabezado por la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, quien destacó la importancia de acercar este tipo de apoyos a las personas que los necesitan.

Los auxiliares auditivos permitirán que las y los beneficiarios tengan una mejor percepción de los sonidos, lo que puede ayudar en su comunicación y convivencia con otras personas. También pueden favorecer su desarrollo en espacios como la escuela, el hogar y otros lugares donde realizan sus actividades.

La colaboración con la Fundación Dante Eludier busca mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 18 años que presentan discapacidad auditiva. Durante la entrega, Ceci Arellano reconoció el trabajo de la directora general de la fundación, Martha Rocío Ramírez Muñoz, por participar en esta acción.

La jornada se realizó en la explanada del Estadio Cuauhtémoc, donde también se llevaron a cabo diferentes actividades para apoyar a las familias que acudieron al lugar.

Entre los apoyos entregados estuvieron 6 mil 696 despensas del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, que beneficiaron a 2 mil 232 personas.

Además, se entregaron mil 344 despensas del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días y Primera Infancia, dirigidas a 192 beneficiarios.

Como parte de las acciones de Obra Comunitaria, también se otorgaron ocho apoyos que beneficiarán a 463 personas. Estos recursos están destinados principalmente a espacios educativos y de atención infantil.

La jornada contó con la participación de las secretarías de Salud, Bienestar, así como del Deporte y Juventud del Estado. Esto permitió que las familias tuvieran acceso a diferentes servicios sin costo.

Entre los servicios ofrecidos estuvieron consultas médicas y dentales, vacunación, detección de hipertensión y diabetes, atención relacionada con salud reproductiva y pruebas de VIH.

También se realizaron acciones de prevención de enfermedades como dengue y cólera, además de espirometrías, educación sexual para adolescentes y orientación sobre violencia de género.

El director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, señaló que este tipo de jornadas tienen como objetivo acercar los servicios a las familias y atender algunas de sus principales necesidades.

Explicó que las acciones buscan facilitar el acceso de las personas a sus derechos y brindar acompañamiento para mejorar sus condiciones de vida.

El gobierno estatal indicó que estas actividades forman parte de una estrategia de atención cercana a las familias poblanas. Asimismo, se destacó que los trabajos se realizan bajo una política de bienestar que busca impulsar la inclusión, la salud y el desarrollo de la población.

Con la entrega de los auxiliares auditivos y los demás apoyos, el SEDIF busca atender diferentes necesidades de las familias, principalmente de niñas, niños y adolescentes que requieren apoyo para mejorar su desarrollo y participación en la sociedad.

La jornada reunió distintos programas en un mismo espacio, con la intención de que las personas pudieran recibir apoyos alimentarios, servicios de salud y otros beneficios sin tener que acudir a diferentes lugares.

De esta manera, el SEDIF continúa con actividades dirigidas a sectores que requieren atención, especialmente familias en situación de vulnerabilidad y personas con alguna discapacidad.