Estalla pipa con combustible tras volcar en la México-Veracruz, reportan un muerto

La carretera México-Veracruz fue cerrada por varias horas por la explosión de una pipa con combustible (Captura de video)

Tragedia en Tlaxcala — Un muerto y el cierre de una amplia zona de la carretera México-Veracruz, en el municipio de Hueyotlipan, en Tlaxcala, dejó la explosión de una pipa cargada con combustible, después de que volcara en la citada vialidad la tarde de este miércoles, reportaron autoridades de Protección Civil del estado.

De acuerdo con un video publicado por autoridades revela que el accidente se originó al parecer por el exceso de velocidad con el que era conducida la pesada unidad, de la que al parecer el chofer perdió el control en una curva, lo que provocó que se volcara, lo que derivó en que el contenedor se desprendiera e invadiera el carril contrario, y en unos segundos vio una explosión que abarcó una amplia extensión de la vialidad.

Gobierno del estado instala Mesa de Seguridad Permanente por accidente de pipa en Hueyotlipanhttps://t.co/ZujC3hczT7 pic.twitter.com/bTeIKckeDp — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) July 2, 2026

El coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, reportó que la pesada unidad tras el estallido comenzó a arder y de forma seguida presentó varias explosiones, por lo que la circulación en ambos sentidos de la carretera se detuvo y a los pocos minutos al sitio de la tragedia arribaron servicios de emergencia, como bomberos de la localidad y de municipios vecinos.

En el lugar las autoridades reportaron la muerte del conductor de la pipa, y aunque el siniestro ya fue controlado el sitio quedó bajo resguardo de autoridades estatales y de la Guardia Nacional para descartar un nuevo siniestro.

La Crónica de Hoy 2026