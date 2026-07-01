Pável Jarero afirma que en Nayarit se Consolida el Segundo Piso de la 4T

Pável Jarero

Pável Jarero, sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en el municipio de Tuxpan, Nayarit, donde llamó a fortalecer la organización y defender los logros alcanzados por el movimiento.

Durante esta reunión, el senador afirmó que México vive una nueva etapa de transformación, resultado de un trabajo común entre el pueblo y el movimiento iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy continúa y se consolida bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además sostuvo que la principal tarea es mantener y fortalecer los avances alcanzados en materia de bienestar, justicia social y derechos para el pueblo, apoyados en la unidad del movimiento y la organización desde el territorio.

Al encuentro asistieron reconocidos liderazgos históricos de la izquierda en Tuxpan, entre ellos Gamaliel Suenaga, Lázaro Araiza y Timoteo López Navarro, además de militantes, simpatizantes y representantes sociales que refrendaron su compromiso con la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Finalmente, Pável Jarero reiteró que continuará recorriendo los municipios de Nayarit para escuchar al pueblo y construir, desde la organización y la unidad, el Segundo Piso de la Transformación, demás de fortalecer la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado.