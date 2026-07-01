Baja California unifica trámites para acelerar inversiones y reducir tiempos de respuesta

Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda

El estado de Baja California dio un paso para facilitar la llegada de nuevas inversiones con la firma del Acuerdo de Implementación del Modelo Estatal de Homologación de Fomento a la Inversión, una estrategia que unificará trámites entre el gobierno estatal y los siete municipios para hacer más rápidos los procesos y ofrecer mayor certeza a quienes decidan invertir en la entidad.

Durante la presentación del acuerdo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que el objetivo es construir un modelo de gestión pública más eficiente mediante la homologación de procedimientos, la simplificación administrativa y la digitalización de los principales servicios relacionados con la actividad económica.

“Hoy asumimos este compromiso de homologar procesos, simplificar procedimientos, digitalizar los trámites prioritarios y ofrecer respuestas rápidas, transparentes y eficientes”, expresó la mandataria.

Primera en aplicar este modelo

Con esta estrategia, el estado se convierte en la primera entidad del país en poner en marcha un esquema estatal alineado con el Decreto Federal para la Autorización Inmediata de Inversiones impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El propósito es fortalecer la coordinación entre Federación, estado y municipios para agilizar la atención de proyectos de inversión mediante reglas comunes y procesos más sencillos.

La coordinadora nacional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Crystel Arellano Moreno, explicó que Baja California y sus siete municipios serán los primeros en adoptar el Modelo Nacional de Autorización de Inversiones.

Indicó que el esquema contempla una reducción superior al 50 por ciento en requisitos y tiempos de resolución para trámites estatales y municipales relacionados con inversiones.

Además, todos los procedimientos estarán integrados en una sola ventanilla digital con un expediente único para facilitar la gestión de los proyectos.

Autorizaciones federales en 30 días

Como parte del nuevo modelo, determinados proyectos podrán obtener una respuesta federal en un plazo máximo de 30 días hábiles.

En tanto, cuando intervengan los tres órdenes de gobierno, el conjunto de autorizaciones podrá resolverse en alrededor de 90 días.

Las autoridades informaron que la plataforma donde podrán realizarse estos procesos será la Ventanilla Nacional Digital.

Apertura de negocios

Durante el evento también fue presentada la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, herramienta que permitirá realizar en línea distintos trámites para abrir o regularizar micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con la información presentada, esta plataforma disminuyó en 84 por ciento los requisitos para diversos avisos y permisos, además de ofrecer respuestas inmediatas, eliminando tiempos de espera que anteriormente podían alcanzar hasta 60 días.

Más inversión y empleo

El secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold Morales, afirmó que este modelo representa una nueva forma de coordinación entre la Federación, el estado y los municipios para facilitar la inversión mediante procesos homologados, digitales y transparentes.

Añadió que la simplificación administrativa permitirá reducir costos, eliminar duplicidades, incrementar la transparencia y fortalecer la confianza de quienes invierten en la entidad.

Según explicó, estas medidas buscan traducirse en mayor inversión, más empleos, un fortalecimiento de la proveeduría local y mejores condiciones para las familias de Baja California.