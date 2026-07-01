Puebla busca ser referente nacional de tecnología con YANKUILOTL

Alejandro Armenta en Yankuilotl

La consolidación de Yankuilotl como empresa pública de innovación tecnológica fortalece la búsqueda de transformar a Puebla en un referente nacional de desarrollo científico, tecnológico e industrial.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, recorrió las instalaciones y destacó que la entidad cuenta con resultados tangibles que ya fortalecen el desarrollo tecnológico del estado y del país, junto con iniciativas como Olinia, Kutsari y el Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico.

Explicó que el avance alcanzado representa un paso decisivo para colocar a México a la vanguardia en procesos de ensamble electrónico.

Reconoció el trabajo realizado por la actual subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, del Gobierno de México, Celina Peña para iniciar este proyecto así como la continuidad que mantiene la secretaria estatal de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Miriam Aquino, al consolidar una política pública basada en la innovación.

“Aquí el conocimiento deja de quedarse en el aula y en los laboratorios para materializarse”, afirmó Armenta Mier.

También destacó que el estado cuenta con especialistas egresados de universidades públicas y privadas que demuestran la existencia de talento para impulsar proyectos que van desde la producción agrícola hasta la biotecnología y el desarrollo tecnológico.

El director general de Yankuilotl, Langzut López Miro, informó que la planta tiene capacidad para ensamblar casi 200 mil componentes electrónicos por hora, destinados a industrias automotriz, médica, textil y agrícola, con procesos industriales de alta precisión.

La titular de SECIHTI en el estado, Miriam Aquino, destacó que Puebla posee jóvenes altamente capacitados y reiteró que la dependencia fortalece la vinculación entre instituciones educativas, centros de investigación y sector productivo.

El director de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, Daniel Antonio Gutiérrez, señaló que la empresa fortalece la formación en ingeniería electrónica, eléctrica, mecatrónica, semiconductores, materiales y diseño, con el objetivo de evitar la fuga de talentos y consolidar a Puebla como generador de conocimiento.

De este modo, Puebla reafirma el compromiso de continuar en coordinación con el Gobierno de México, realizando proyectos que fortalezcan la soberanía tecnológica, generen innovación, desarrollo económico, bienestar y oportunidades para las y los poblanos.