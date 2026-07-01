Salomón Jara encabeza Jornada Estatal de Entrega de Apoyos “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”

Salomón Jara

En el marco del 30 aniversario del decreto de creación de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la Jornada Estatal de Entrega de Apoyos “Ver, Escuchar y Avanzar por Oaxaca”, en la cual se brindaron más de mil 400 beneficios.

En el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, el Mandatario estatal destacó, ante la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, que “su administración ha sido cercano, caminado junto a la gente, los escucha y coloca en el centro de sus acciones a las personas”.

Jara Cruz aseguró que el compromiso de su gobierno es seguir construyendo un Oaxaca más justo donde las condiciones económicas o sociales nunca sean un obstáculo para acceder a una mejor calidad de vida. “En la Primavera Oaxaqueña vemos las necesidades de nuestra gente con sensibilidad, escuchamos sus voces con respeto, y avanzamos junto al pueblo para que nadie se quede al margen del bienestar”, destacó.

El director de Jurídico y Patrimonio Inmobiliario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México, Guillermo Roberto Schiaffino Pérez indicó que en Oaxaca el año pasado se otorgaron 2 mil 500 apoyos, los cuales llegarán a 10 mil beneficios en este 2026.

En tanto la directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, María Fernanda García Rascón refirió que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, bajo una visión humanista que coloca en el centro a las personas; en esta ocasión, a 64 municipios pertenecientes a las regiones de Valles Centrales, Costa y Sierra Sur.

La Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca ha consolidado su papel histórico como un pilar de apoyo y transformación social en el estado, señaló el secretario de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emanuel Jarquín González.

En esta jornada se otorgaron 547 recursos de movilidad, mediante la dotación de sillas de ruedas, sillas de baño, bastones, andaderas y muletas. Así como apoyos visuales a 282 personas, con un estimado de 423 lentes de armazón.

De igual manera, 269 personas recibieron auxiliares auditivos, lo que representó la entrega aproximada de 511 aparatos, además de cinco prótesis externas y dos sistemas de conducción ósea para fortalecer su capacidad de comunicación e inclusión social.