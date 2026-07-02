Oaxaca llena de música y tradición sus calles con el Primer Convite de la Guelaguetza 2026

Primer Convite de la Guelaguetza 2026

Las calles del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez volvieron a convertirse en un gran escenario al aire libre con la realización del Primer Convite, una celebración que marcó el inicio oficial de las Fiestas de Julio, Mes de la Guelaguetza 202e; entre música, baile y trajes tradicionales, cientos de personas acompañaron el recorrido que anunció la llegada de la máxima fiesta cultural del estado.

El gobernador Salomón Jara Cruz y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, encabezaron la jornada inaugural, en la que también participó la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano.

Preservar tradiciones

Durante la apertura de las festividades, Enid Azucena Torres Agustiniano invitó a las y los oaxaqueños a valorar y proteger la riqueza cultural de la entidad.

“Nuestra identidad es motivo de orgullo, no de vergüenza, por eso les pido a todas y todos respetar las costumbres y tradiciones y sentir un amor profundo hacia la Guelaguetza”, expresó.

Por su parte, el secretario de las Culturas y Artes, Flavio Sosa Villavicencio, destacó la riqueza cultural del estado y señaló que esta celebración representa una oportunidad para reencontrarse con la esencia de Oaxaca.

Centro Histórico

El Convite comenzó en el Acueducto del Barrio de Xochimilco, desde donde partieron las delegaciones de Villa de Zaachila, Tlacolula de Matamoros, Zipolite, Puerto Escondido y Ocotlán de Morelos.

Las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina encabezaron el recorrido, acompañadas por la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras cientos de asistentes seguían el paso de las comparsas entre sones, bailes y expresiones tradicionales.

El desfile avanzó por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Danza.

Inauguración

Una vez en la Plaza de la Danza, las actividades continuaron con un ritual de bienvenida, seguido por la tradicional chirimía y la presentación dancística **“Inauguración de las Fiestas de Julio”**, interpretada por la compañía folclórica Ritmo de mi Raza.

Más tarde, la Banda Infantil y Juvenil El Almendro tomó el escenario para continuar con el programa artístico.

La jornada concluyó con la presentación del grupo Cumbia Sae, que puso a bailar al público y cerró el primer día de actividades en un ambiente de convivencia.

Mes de la Guelaguetza

Con este Primer Convite quedaron inauguradas las Fiestas de Julio, Mes de la Guelaguetza 2026, una celebración que reúne las expresiones culturales de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca.

Entre música, danzas y tradiciones, la entidad abrió oficialmente uno de los periodos más representativos de su calendario cultural, en el que la generosidad, la diversidad y el patrimonio vivo de sus 16 culturas vuelven a ser protagonistas.