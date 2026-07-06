Anuncian obras hidráulicas para evitar inundaciones en el oriente del Estado de México

Más de 2.5 millones de habitantes del oriente del Estado de México serán beneficiados con las obras hidráulicas que impulsa el Gobierno Federal para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, destacó la senadora Mariela Gutiérrez Escalante.

La legisladora celebró el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina, en la que se informó que los trabajos registran un avance del 90 por ciento y se prevé que la mayor parte de las obras queden concluidas en los próximos 15 días.

Mariela Gutiérrez señaló que estas acciones representan una respuesta a una de las principales problemáticas que por años han enfrentado miles de familias del oriente mexiquense, donde las lluvias provocan encharcamientos e inundaciones que afectan viviendas, comercios y vialidades.

Entre las obras que ya fueron concluidas se encuentran la Laguna El Salado, el Colector Teotongo, el Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo de Xochiaca, infraestructura que permitirá mejorar el desalojo del agua pluvial y reducir el riesgo de afectaciones durante las precipitaciones.

Asimismo, el Gobierno Federal informó que durante este mes concluirán los trabajos del Colector Los Pinos y la Laguna Churubusco, mientras que el Colector Chalco de Díaz Covarrubias quedará terminado en octubre, con lo que se fortalecerá el sistema hidráulico de la región.

Durante el anuncio también se dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Efraín Morales, destinará una inversión de 11 mil 200 millones de pesos para obras de prevención de inundaciones en diferentes estados del país.

De ese monto, 2 mil 200 millones de pesos serán destinados específicamente a seis obras hidráulicas en municipios del oriente del Estado de México, considerados entre los más vulnerables durante la temporada de lluvias.

La senadora mexiquense aseguró que estas acciones demuestran que el proyecto de la Cuarta Transformación cumple con resultados concretos para la población y no únicamente con promesas.

“He visto que no sólo son anuncios, son acciones, muestras que estamos disfrutando los mexiquenses”, expresó la también secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

Incluso comentó que, tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum dio una noticia positiva para los habitantes del Estado de México.

“Después de la noticia triste de la eliminación de México en el Mundial, la presidenta nos da esta buena: vamos a acabar con las inundaciones”, afirmó.

No obstante, Mariela Gutiérrez enfatizó que la participación de la ciudadanía también será fundamental para que las obras funcionen correctamente y tengan un impacto duradero.

Por ello hizo un llamado a la población para mantener limpias las calles, evitar tirar basura en la vía pública y no obstruir las coladeras ni el sistema de drenaje, ya que estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de inundaciones.

“La responsabilidad no es solamente del gobierno; la sociedad también debe tener una participación más activa para cuidar la infraestructura y mantener limpios los espacios públicos”, señaló.

La legisladora confió en que, una vez concluidas las obras, millones de habitantes del oriente mexiquense podrán enfrentar con mayor seguridad la temporada de lluvias y disminuirán las afectaciones que durante años han provocado pérdidas materiales y complicaciones para las familias de la región.