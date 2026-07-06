Lorenia Valles reconoce que las acciones de los gobiernos de la 4T han favorecido a la región norte de Sonora

Lorenia Valles

Durante la realización de una asamblea en el municipio de Santa Ana, Sonora, la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro destacó que los municipios de la región norte del estado se han visto beneficiados por las acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal, encabezados por Morena.

Apuntó que las acciones en infraestructura, desarrollo económico y mejora salarial han favorecido a los habitantes de la entidad con la rehabilitación de la carretera federal 15, en el tramo Santa Ana-Hermosillo, que permitirá mejorar el traslado de personas y fortalecer la conectividad en la región.

Igualmente consideró que la revisión del T-MEC presenta una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico de la región fronteriza pues Sonora representa una posición estratégica respecto al comercio con Estados Unidos, por lo que el tratado favorece el fortalecimiento de industrias, el intercambio comercial y la generación de empleos.

La aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional continúa con los recorridos casa por casa en municipios como Nogales, Magdalena, Santa Ana y Elba con la filosofía de que “la transformación se fortalece cuando está cerca de la gente“.