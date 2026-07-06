Beatriz Mojica llama a fortalecer la unidad en Iguala y suma nuevos respaldos

Beatriz Mojica Morga La senadora con licencia pidió cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y continuar recorriendo Guerrero para atender las necesidades de la población.

Desde Iguala de la Independencia, considerada la cuna de la Bandera, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, convocó a reforzar la unidad del movimiento y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para defender la transformación y la soberanía nacional frente, dijo, a los embates de la derecha.

Durante la asamblea participaron distintos liderazgos del municipio, quienes aprovecharon el encuentro para manifestar públicamente su respaldo a la senadora con licencia.

Entre quienes se sumaron al proyecto estuvo María Teresa Membrila Álvarez, fundadora de Morena y primera presidenta del Patronato DIF de Iguala durante la llegada de la Cuarta Transformación al municipio.

La morenista afirmó que Beatriz Mojica conoce de cerca las necesidades de Guerrero porque ha recorrido el estado y ha mantenido contacto con la población.

Al respaldo también se incorporó el equipo de la esposa de Antonio Salvador Jaimes Herrera, dos veces alcalde de Iguala, integrado por profesionistas y representantes de distintas colonias.

Los asistentes reconocieron la cercanía de Mojica Morga con la ciudadanía y señalaron que, desde diferentes espacios, ha buscado impulsar acciones en beneficio de las y los guerrerenses.

Durante su mensaje, Beatriz Mojica reiteró que la transformación debe llegar a todas las regiones del estado y sostuvo que la única manera de conocer las necesidades de la población es mantener el contacto directo con la gente.

“Solo caminando el estado se conocen las necesidades de los guerrerenses”, expresó ante los asistentes.

La consejera nacional de Morena también insistió en que la defensa de la soberanía nacional requiere unidad y organización, por lo que llamó a cerrar filas en torno al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.