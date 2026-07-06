Llama Esthela Damián a defender la soberanía nacional en asamblea

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que las Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional representan un mensaje hacia la comunidad internacional sobre la postura de México frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

En su participación en una de estas asambleas, señaló que el país tiene una historia marcada por la defensa de su independencia y destacó que la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer ese principio en todo el territorio nacional.

“Aquí supimos tener una civilización cuando llegó la conquista, aquí supimos luchar por nuestra independencia, y en el 2026 estamos convocados por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para defender la soberanía nacional desde Yucatán hasta Baja California, desde nuestras Costas hasta la Tierra Caliente”, expresó.

La exfuncionaria señaló que desde la infancia se fomenta el respeto a los símbolos patrios y a la historia nacional, por lo que llamó a preservar la integridad territorial y la independencia del país.

Aseguró que “en México no se aceptan injerencias, acusaciones sin sentido e historias que se manipulan desde los medios internacionales; el que acusa tiene la obligación de probar”.

En ese contexto, cuestionó las críticas provenientes del extranjero relacionadas con el país y añadió: “¿Qué han hecho del otro lado de la frontera para inhibir el consumo de sustancias psicoactivas en sus jóvenes? Quieren ver la paja en el ojo ajeno”.

Damián Peralta sostuvo además que “México es una apetencia política para el mundo dominado por el neoliberalismo y la ultraderecha”, y afirmó que “somos un país que tiene un pueblo que defiende la Cuarta Transformación, un país donde la democracia prevalece, aquí hay humanismo mexicano”.

Las declaraciones fueron realizadas durante las Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional, encuentros convocados para promover la defensa de la independencia y la soberanía del país.