Celida López destaca que el principal desafío de Morena es mantener la cohesión e inclusión de todos los sectores de la sociedad

Celida López

Celida López Cárdenas afirmó desde el municipio de Huatabampo, que el principal desafío de Morena es mantener la cohesión y la inclusión de todos los sectores de la sociedad para consolidar el proyecto que encabeza el partido en el país.

De la misma forma, destacó que la principal fortaleza del movimeinto político es la unidad de su militancia en la que tienen participación activa mujeres, pueblos originarios y grupos históricamente vulnerados.

Por ello, López Cárdenas apuntó que la unidad es el mejor instrumento para hacer frente a los intentos por debilitar a la Cuarta Transformación, así que hizo una convocatoria para que se fortalezca la organización territorial privilegiando el diálogo y manteniendo la cercanía con la gente.

La morenista en busca de la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Defensa de la Soberanía en Sonora, declaró que continuará con la defensa de Morena y del proyeco de la cuarta transformación, cuyo principal objetivo es seguir sacado gente de la pobreza, como a los 13 millones que han abandonado esta situación durante la actual administración.