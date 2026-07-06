Lluvias recargan presas del centro y sur de Tamaulipas

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

Las lluvias en Tamaulipas han ayudado a lograr una recuperación significativa en el almacenamiento de las principales presas del estado, especialmente en las regiones centro y sur, según informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

Destacó ante medios de comunicación que la presa Vicente Guerrero alcanzó un almacenamiento del 61% de su capacidad, la Ramiro Caballero registra 19%, mientras que la Emilio Portes Gil se encuentra prácticamente llena.

Señaló que el sistema lagunario del sur del estado, continúa vertiendo agua al río Pánuco y mantiene un nivel de 1.35 metros, equivalente a un volumen aproximado de 860 millones de metros cúbicos, lo que representa una recuperación importante para la región.

Respecto a la cuenca del río San Juan, explicó que las presas El Cuchillo y Marte R.Gómez almacenan en conjunto más de 1,100 millones de metros cúbicos, asegurando la disponibilidad del recurso hídrico.

En las presas internacionales Falcón y La Amistad, Raúl Quiroga informó que su almacenamiento pasó de 105 millones a 245 millones de metros cúbicos, volumen que fortalece el abastecimiento de agua en los municipios de la frontera tamaulipeca.

Finalmente, señaló que la dependencia mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los cuerpos de agua del estado, con el propósito de dar seguimiento a su comportamiento y fortalecer el suministro del recurso.