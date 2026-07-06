¿Quién es Ulises Bravo? El medio hermano de Cuauhtémoc Blanco y exdirigente de Morena acusado de violencia familiar

Ulises Bravo Molina Vinculan a proceso a miembro de Morena por violencia familiar. (cuartoscuro)

Ulises Bravo, medio hermano del exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco, fue acusado por su expareja de violencia familiar. El proceso en su contra, que se encontraba pausado, continúa en Morelos.

¿De qué se le acusa a Ulises Bravo, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco?

Liu León Luna, expareja de Ulises Bravo y madre de su hija, acusó al exdirigente de Morena en el estado de Morelos de violencia familiar. Ya se le había vinculado a proceso por el delito hace dos años. Los hechos de los cuales se le acusó habrían ocurrido en 2020, 2022 y 2023. Sin embargo, en ese entonces se le concedió un auto de no vinculación que le permitió permanecer en libertad y no atenerse a medidas cautelares.

La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Morelos revocó dicho auto de no vinculación en días pasado, por lo que Ulises Bravo se encuentra vinculado a proceso y, a pesar de que continuará en libertad, se le aplicarán medidas cautelares.

Por su parte, el funcionario de Morelos acusó persecución política y señaló a la gobernadora Margarita González Saravia de intervenir en el proceso, cosa que la mandataria negó. También involucró en la supuesta persecución en su contra a Uriel Carmona Gándara, ex fiscal de Morelos durante el gobierno de su medio hermano. Afirma que su esposa fue aconsejada por Carmona para desestimar el gobierno de Cuauhtémoc.

Las noticias coinciden con el confrontamiento de Cuauhtémoc Blanco con manifestantes que vandalizaron su camioneta cuando iba rumbo al Estadio Ciudad de México para ver el partido entre México e Inglaterra. Los atacantes principalmente le reclamaban su presunto rol en el asesinato de Samir Flores, activista contra la Termoeléctrica de Huesca.