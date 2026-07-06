SICT construirá centro de tratamiento de residuos sólidos en Oaxaca

SICT Oaxaca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en colaboración con la Semarnat y el gobierno estatal, anunciaron un convenio para el diseño y construcción de un Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (CITRSU) en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca.

El desarrollo del Centro de Residuos Sólidos se conceptualizará bajo los principios de la política nacional de Economía Circular a cargo de la SEMARNAT. Para ello, sumarán capacidades institucionales con el propósito de articular esta instalación con otros centros y proyectos de manejo integral de residuos a nivel regional y nacional.

Además, se identificarán áreas de oportunidad conjuntas para el encadenamiento productivo, la comercialización interregional de materiales valorizables y la maximización del valor agregado entre las dependencias.

El desarrollo del Centro de Residuos Sólidos se conceptualizará bajo los principios de la política nacional de Economía Circular a cargo de la SEMARNAT. Para ello, sumarán capacidades institucionales con el propósito de articular esta instalación con otros centros y proyectos de manejo integral de residuos a nivel regional y nacional.

Además, se identificarán áreas de oportunidad conjuntas para el encadenamiento productivo, la comercialización interregional de materiales valorizables y la maximización del valor agregado entre las dependencias.

La SICT incorporará en el diseño y ejecución del CITRSU las propuestas de fomento ambiental, gestión integral de los residuos y economía circular emitidas por la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la SEMARNAT.

El convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se concretará a través de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes de la SICT, a cargo de Tania Carro Toledo, asistida por el titular de la Dirección Ejecutiva de Transporte EUA-México, Óscar Andrés Rubio Isunza.

La SEMARNAT, estará representada por la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, a cargo de José Luis Samaniego Leyva, asistido por el director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, Germán Ruiz Méndez.

Por el gobierno del estado de Oaxaca participan, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, cuya titular es Sildia Mecott Gómez; la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, a cargo de Karime Unda Harp, y el Organismo Operador Encargado de la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, que dirige Diego Humberto Ramos Robles.