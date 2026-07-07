Amplifican enseñanza de educación básica a personas adultas en Tamaulipas

ITEA Tamaulipas

El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en Tamaulipas firmaron un convenio de colaboración para brindar apoyo a las personas adultas que deseen culminar su educación básica.

La directora general del ITEA, Gloria Guadalupe González González, y el coordinador Territorial para el Servicio Educativo del CONAFE Estatal, Roberto Villarreal Danwin, signaron este acuerdo de trabajo, que les permitirá hacer equipo para alcanzar las metas educativas para los adultos en la entidad.

“Gracias por permitirnos renovar este convenio que es una alianza a nivel nacional, el director de INEA, Armando Contreras Castillo y el director nacional del CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, porque han permitido esta alianza en los Estados y que ha traído muchos beneficios que nos han ofrecido como lo son las plazas comunitarias en coordinación, puntos de encuentro, círculos de estudios y han sido de gran ayuda”, expresó la titular del ITEA.

Por su parte, Villarreal Danwin mencionó el compromiso de esta firma de convenio. “Veo a ITEA y CONAFE como una institución que llegamos a las comunidades y es como nos ayudamos a llegar donde muy pocos llegan y se hace un esfuerzo para llevarles lo que necesitan como es la educación y, es por lo cual nosotros queremos seguir colaborando con ustedes en la cobertura de la alfabetización, de la educación básica de personas de 15 años o más”, puntualizó.

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