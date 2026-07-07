Salomón Jara llama al diálogo para la mejora de la movilidad del transporte público en Oaxaca

Semovi Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, explicó que los operativos de reordenamiento, contención y mitigación, han logrado desviar 3 mil 500 unidades. Destacó que el objetivo de esta acción no es afectar a nadie, sino poner orden, mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad y mejores condiciones a la población.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos siempre bajo el marco del respeto institucional”, declaró Jara Cruz.

A su vez, la secretaria de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco Ramírez, detalló que esta medida es para peatones, ciclistas, automovilistas y operadores de transporte público, y responde a la atención de los siniestros viales que se registran en diversos cruceros.

Las autoridades estatales indicaron que en esta primera etapa de atención realizaron filtros en diversos puntos, con colaboración de taxis foráneos. En estas acciones participan supervisores de Semovi, elementos de la Policía Vial Estatal y corporaciones municipales.

Por último, el mandatario estatal mencionó que entre las mejoras que se han logrado es un tránsito fluido en Periférico, traslados más eficientes en transporte colectivo, seguridad vial para peatones y ciclistas, reducción de faltas viales como son vueltas prohibidas, invasión de carriles y de desatención a la señalización.

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