Oaxaca incrementa aportación estatal a la UABJO

UABJO

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció una inversión cercana a los 500 millones de pesos para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Jara Cruz explicó que el incremento de la aportación estatal a la institución pasará del 12.89 por ciento al 26 por ciento, es decir, que a los 185 millones de pesos invertidos en 2025, se sumarán otros 256 más, lo que suma un monto total de 442 millones de pesos. Esto representa un incremento del 208 por ciento.

Además, el mandatario estatal informó la asignación de 65 millones de pesos para la rehabilitación del edificio central de la Facultad de Derecho y la construcción del Centro Cultural Universitario. Asimismo, la creación del primer Hospital Universitario, el cual tendrá como sede el nuevo Hospital Civil Estatal.

Sumado a esto, Jara Cruz añadió que, la Primavera Oaxaqueña entregó tres unidades de servicio y atención: un camión tipo cisterna, unidad móvil veterinaria y ambulancia de urgencias veterinarias.

Durante su participación, el rector de la UABJO, Farid Acevedo López destacó que “Todas estas aportaciones históricas fortalecen la infraestructura y el equipamiento de nuestra institución, vemos que el Gobierno del Estado está comprometido con la educación superior de Oaxaca”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026