Puebla atiende afectaciones por granizada en cultivos de Atlixco

Cultivo en Puebla

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) informó que, derivado de las granizadas registradas el pasado 5 de julio en el municipio de Atlixco, se presentaron afectaciones en las localidades de San Pedro Benito Juárez y Agrícola Ocotepec, donde se reportaron 48 hectáreas afectadas, correspondientes al mismo número de productoras y productores.

De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por personal técnico de la dependencia, los cultivos afectados son maíz, jícama y amaranto, por lo que las autoridades mantienen el acompañamiento permanente para la valoración de los daños e implementar las acciones de atención correspondientes.

Por lo tanto, la titular de la SADR, Ana Laura Altamirano Pérez, refrendó su compromiso con los agricultores locales, y les brinda el respaldo oportuno a las y los productores afectados, con el objetivo de que no enfrenten solos las consecuencias de estos fenómenos climatológicos.

Altamirano Pérez resaltó que, actualmente han otorgado 3 mil 992 millones de pesos para 689 agricultores por parte del programa “Prevención y Atención a Contingencias Agropecuarias”.

La administración estatal reiteró que mantiene una política de atención cercana al sector agropecuario y continuará con el trabajo coordinado para fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias, proteger la producción agrícola y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026