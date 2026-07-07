Caso Alex Serna: ¿Por qué están pidiendo que se investigue la muerte del influencer ambientalista en México?

Alex Serna Activista ambiental asesinado en Guerrero. (Especial)

Alex Serna, influencer y activista ambiental, fue hallado sin vida el pasado 22 de junio tras haber denunciado amenazas en su contra. Colectivos piden investigación.

¿A qué se dedicaba Alex Serna, influencer ambientalista?

Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido en redes como Alex Serna, era un creador de contenido de 39 años que publicaba videos en redes sociales enfocados a la protección del medio ambiente en el estado de Guerrero.

Sin embargo, su labor no terminaba en compartir en redes la importancia de ecosistemas. También se dedicaba a denunciar públicamente la destrucción indiscriminada de dichos lugares por parte de autoridades y empresas.

Por ejemplo, acusó a la alcaldesa priista de Zihuatanejo; Lizette Tapia Castro, de cambios ilegales en el uso de suelo en manglares y humedales para el beneficio de emprendimientos privados. Otro político señalado por Serna el pasado 11 de junio fue el ex alcalde Jorge Sánchez Allec por el presunto robo de agua del río Salitrera que resultaría en la actual escasez del recurso en Zihuatanejo.

También denunció a la planta deshidratadora Sunset Tropicales de operar sin permisos ambientales en las playas de La Saladita, ubicadas en el municipio de La Unión, lo cual resultó en daños ambientales. La última denuncia que el influencer habría presentado contra esta empresa fue el 20 de junio.

¿Qué pasó con Alex Serna?

El joven ambientalista despareció el pasado 20 de junio. Su cuerpo fue hallado dos días después, el 22 del mismo mes, dentro de un tambo azul cerca del municipio de Petatlán. El cadáver presentaba señales de tortura. No fue identificado hasta dos semanas más tarde por sus familiares.

Según él mismo, ya había recibido amenazas desde el mes de marzo, las cuales había denunciado pero prometiendo no dejar de realizar su labor a causa de ellas.

Colectivos y familiares del fallecido piden que se investigue el caso en relación con la labor de activista que Serna llevaba a cabo hasta el día de su desaparición. La Fiscalía General de Guerrero lleva el caso. Sunset Tropicales, la última empresa denunciada por Serna, sacó un comunicado comprometiéndose a participar en la investigación.