Con trabajo y planeación, Coahuila alcanza objetivos: Manolo Jiménez

Coahuila Reunión de Gabinete en Coahuila, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez. (Especial)

Tras reunión de gabinete Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, exhortó a las y los titulares de las distintas dependencias a mantener el ritmo de trabajo para cumplir el tiempo y forma el Plan Estatal de Desarrollo con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Informó que el objetivo de la reunión fue dar seguimiento a los proyectos, programas y obras en todas las regiones de Coahuila en el primer semestre de 2026 y afinar los detalles del segundo semestre del año. “En equipo, trabajamos con orden, coordinación y mucho compromiso para seguir entregando buenos resultados a nuestra gente”, destacó el gobernador.

Añadió que todas las áreas de gobierno deben estar en sintonía para ir puliendo y organizando de una mejor manera lo que se estará haciendo en los próximos meses.

“Un ingrediente muy importante que nos ha ayudado mucho en la percepción de la gente son los resultados de gobierno, y no se pueden entender los resultados de gobierno sin el trabajo de cada uno y cada una de ustedes, las y los titulares de las diferentes dependencias”, explicó el Gobernador.

El Gobierno de Coahuila, dijo, como tal es un gobierno ejemplar, de trabajo en equipo hacia el interior; en sintonía, pero también con un trabajo coordinado con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada y con los municipios.

“Nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque parte de los resultados que tenemos han sido un factor muy importante de que nuestra gente se encuentre bien. La gran mayoría de la gente está contenta con el trabajo y los resultados del Gobierno de Coahuila”, afirmó.

Por último, abundó que otro factor por el cual se tienen resultados positivos es porque “aquí se planean las cosas con mucho tiempo, lo que ha ayudado a alcanzar los objetivos en tiempo y forma y no andar improvisando”.