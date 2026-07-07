DIF Coahuila lleva programas sociales a comunidades marginadas

DIF Coahuila

El Sistema para el Desarrollo DIF Coahuila realizó una gira del trabajo por municipios de las regiones Laguna, Norte y Carbonífera para acercar programas de asistencia social dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, así como niñas, niños y jóvenes.

La titular del DIF Estatal, Liliana Salinas Valdés, llevó a cabo actividades, durante las cuales fueron entregados apoyos económicos, inaugurados espacios comunitarios y puestos en marcha programas enfocados en la inclusión social y el fortalecimiento de la economía familiar.

“Los programas deben llegar hasta donde está la gente, sin importar la distancia. Todas las familias merecen las mismas oportunidades de desarrollo, bienestar e inclusión”, declaró Salinas Valdés.

Las actividades iniciaron en San Pedro de las Colonias, donde, junto con la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández, inauguró el comedor del Club del Adulto Mayor, un espacio destinado a ofrecer alimentación y promover la convivencia entre este sector de la población.

Posteriormente, en los municipios de Viesca y Sierra Mojada se llevó a cabo el programa “Mercadito Pa’ Delante”, mediante el cual la población intercambia materiales reciclables por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y otros insumos, con el propósito de incentivar el reciclaje y contribuir a la economía de los hogares.

En Sierra Mojada también se distribuyeron tarjetas del programa “Veamos la Discapacidad”, que otorga apoyos económicos a personas con discapacidad para el fortalecimiento de su autonomía.

Asimismo, la funcionaria estatal continuó la entrega de tarjetas del programa “Veamos la Discapacidad” en municipios como Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Jiménez, Acuña y Piedras Negras. Tan solo en la Región Norte se distribuyeron 378 apoyos.

Salinas Valdés destacó que estas acciones tienen el objetivo de ampliar el acceso a programas sociales en todo el estado y reiteró que el DIF Coahuila continuará recorriendo los municipios en coordinación con el gobierno estatal y los ayuntamientos para acercar apoyos a las comunidades más alejadas de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026