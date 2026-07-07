Secretaría de Salud Hidalgo llevará brigadas a Alfajayucan

Brigada de salud

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) anunció que realizará este miércoles una brigada de la salud en el municipio de Alfajayucan, donde ofrecerá de manera gratuita consultas médicas, estudios preventivos, medicamentos, apoyos funcionales y servicios veterinarios para la población.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas en la Plaza Cuauhtémoc, ubicada frente a la presidencia municipal, como parte de la estrategia estatal para ampliar el acceso a los servicios de salud y fortalecer la prevención y detección oportuna de enfermedades.

Durante la brigada, personal especializado brindará consultas de medicina general, ginecología, pediatría, nutrición, psicología, fisioterapia, odontología y gerontología. Además, se realizarán mastografías, pruebas de glucosa y pruebas de antígeno prostático para hombres.

La dependencia estatal agregó que también se entregarán medicamentos sin costo y, tras una valoración médica, apoyos funcionales como bastones, muletas, andaderas y sillas de ruedas a las personas que lo requieran.

Como parte de las actividades, el instituto instalará un módulo de bienestar animal en el que se ofrecerán servicios de esterilización, vacunación y revisión veterinaria para perros y gatos, con el objetivo de contribuir a la salud pública y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

La secretaria de Salud de Hidalgo, Vanesa Escalante Arroyo, mencionó que estas jornadas forman parte de la iniciativa impulsada por el gobierno estatal para acercar servicios médicos a la población, con énfasis en la atención preventiva y el acceso a servicios de salud en los distintos municipios de la entidad.

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