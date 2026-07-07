Gobierno de Coahuila fortalece resultados con planeación y trabajo en equipo

. El gobernador Manolo Jiménez Salinas subrayó que la organización y el trabajo en equipo han permitido cumplir en tiempo y forma los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas exhortó a las y los titulares de las dependencias e instituciones estatales a mantener el ritmo de trabajo que ha permitido cumplir en tiempo y forma los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, con la meta primordial de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Durante la reunión de gabinete, el mandatario destacó que se afinó el plan ejecutivo para el segundo semestre del año, con proyectos, programas y obras que se impulsan en todas las regiones de Coahuila. Subrayó que el trabajo en equipo, la coordinación y la planeación han sido factores clave para entregar resultados positivos a la ciudadanía.

Jiménez Salinas reiteró que el Gobierno de Coahuila se distingue por ser ejemplar, con un esfuerzo conjunto hacia el interior de la administración y en coordinación con la sociedad civil, la iniciativa privada y los municipios.

En el encuentro, Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, informó sobre los avances del primer semestre de 2026 y presentó la programación para el segundo semestre, reafirmando el compromiso de mantener una gestión ordenada y eficiente.

El gobernador enfatizó que la planeación anticipada ha sido un factor decisivo para evitar improvisaciones y garantizar que cada acción de gobierno se traduzca en beneficios tangibles para la población, consolidando a Coahuila como un referente nacional en gestión pública.