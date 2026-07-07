Pensión Bienestar y Plenitud 2026 fecha límite de registro

La Pensión Bienestar y Plenitud 2026 es una ayuda económica bimestral que otorga el gobierno de Tabasco dirigido a todos los hombres de la entidad que tienen entre 63 y 64 años.

Este beneficio ayuda a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y tiene como objetivo contribuir al bienestar económico de los hombres de esta entidad para ayudarlos a garantizar una vejez digna y plena. El registro se realizará los primeros días de julio en los modos habilitados en los 17 municipios de Tabasco.

¿Cuánto es el monto que reciben los adultos mayores con la Pensión Bienestar y Plenitud 2026?

Esta ayuda económica que reciben los varones con 63 y 64 años les permite recibir anualmente un pago de 18 mil pesos que se distribuye en seis pagos bimestrales de 3 mil pesos.

¿Hasta qué día se puede hacer el registro de la Pensión Bienestar y Plenitud de Tabasco?

Las autoridades estatales dieron inicio con la inscripción el pasado 1 de julio de 2026 en los distintos municipios de la entidad, en donde los interesados deberán presentarse con la documentación requerida. Asimismo, la fecha límite de inscripción concluirá el día 8 de julio.

Requisitos para la inscripción a la Pensión Bienestar y Plenitud

Todos los hombres interesados en recibir esta ayuda por parte del gobierno estatal deberán cumplir con una serie de requisitos que tendrán que presentar en las Oficinas del Pueblo más cercanas a su domicilio.

Identificación vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio actualizado

Este programa beneficia a más de 18 mil hombres en la entidad, deberán tener entre 63 y 64 años de edad y comprobar su residencia oficial en el estado de Tabasco. Una vez aprobada la documentación fue aprobada, los solicitantes podrán llenar y firmar la Cédula de Incorporación.

Al concluir este paso, los documentos se enviarán a la Subsecretaría de Bienestar e Inclusión para realizar una segunda revisión, posteriormente se hará la entrega de la tarjeta en la fecha y horarios indicados, donde se depositarán los pagos bimestrales.