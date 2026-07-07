Brigada del Bienestar del DIF Sinaloa aplicará descuentos en adeudos vehiculares

SATES Sinaloa

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció que llevará sus servicios con el fin de coadyuvar en el bienestar de las familias Sinaloenses e incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de control vehicular con el programa “Las Brigadas del Bienestar DIF” en el municipio de Elota.

El SATES detalló que esta emisión se llevará a cabo el día jueves 09 de julio, en la escuela secundaria “Rafaela Sarabia Aguiluz” (Calle presa el Salto), Los Arroyitos, Elota, Sinaloa. Con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas; contemplándose los siguientes estímulos fiscales:

75 por ciento de descuento

Recargos, multas, honorarios y gastos.

Pago de la Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo del Servicio Particular y Público.

Canje de Placas de Servicio Particular y del Servicio Público.

50 por ciento de descuento

De los derechos que se generen por el Alta o Canje de Placa de vehículos propiedad de personas con discapacidad.

Renovación de Licencias de Conducir en todas sus modalidades (excepto primera vez, aprendiz y permanente).

Finalmente, las autoridades estatales hicieron un llamado a los habitantes de Elota a aprovechar estos beneficios para cumplir sus trámites y adeudos vehiculares. Los descuentos son aplicados exclusivamente de manera presencial en el evento.

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