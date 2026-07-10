Caso Blanca Adriana: ¿Qué es lo último que se sabe de la mujer fallecida en Clínica Detox?

Blanca Adriana Mujer murió a manos de una supuesta cirujana estética en Puebla. (@cuartoscuro)

Las autoridades de Puebla buscan a mujer e hijo involucrados en el asesinato de una paciente que asistió a su clínica para procedimiento estético. Uno de los sospechosos pide amparo y se involucra a la Interpol.

¿Qué sucedió con Blanca Adriana en Clínica Detox?

Blanca Adriana acudió con su marido a una clínica estética de Puebla para pedir informes sobre un procedimiento estético quirúrgico el 18 de mayo del presente año. La “doctora” que manejaba la clínica, Diana Alejandra Palafox Romero, convenció a la pareja de realizar el procedimiento el mismo día.

Tras un tiempo de operación, se le pidió al marido, Florencio Ramos, que fuera a buscar productos médicos para la recuperación de la paciente. Ramos siguió las indicaciones pero cuando regresó a la clínica esta se encontraba cerrada.

Cuando se les informó a las autoridades y revisaron los videos de seguridad, se observa en ellos a Diana Palafox salir de la clínica cargando un bulto con la ayuda de su hijo, Carlos Quezada Palafox, y una asistente cuya identidad permanece desconocida.

El cuerpo de Blanca Adriana fue hallado sin vida el 21 de mayo en un municipio de Tlaxcala, identificado y trasladado a sus familiares. La causa de muerte parece haber sido un paro cardiorrespiratorio causado por una mala administración de anestésicos.

En la investigación inicial del caso, se describió que las redes sociales de la clínica fueron eliminadas y que la supuesta doctora no contaba con una cédula médica profesional. Sus publicaciones utilizaban la imagen de una cirujana peruana que nunca ha ejercido en México. Además, el contrato de arrendamiento que manejaba con el dueño del inmueble era de vivienda y no de negocio, y la clínica operaba sin los permisos correspondientes.

¿Cómo avanza Caso Blanca Adriana?: Interpol se une a la investigación.

Idamis Pastor, fiscal de Puebla, indicó que ya cuentan con una orden de aprehensión. También se emitió una ficha roja de la Interpol para que, en caso de fuga a otro país, se informe a las autoridades mexicanas.

“Tenemos ya órdenes de aprehensión, tenemos también una ficha roja de Interpol en contra de estas personas”, comentó la fiscal.

Informó que la asistente se amparó contra la orden de aprehensión y se encuentran a la espera de que compadezca ante el juez del distrito.