Oaxaca y Federación refuerzan alianza para impulsar la reforestación en comunidades

Oaxaca

El cuidado de los bosques volvió a reunir a autoridades federales, estatales y comunidades de Oaxaca durante la Jornada Nacional de Reforestación 2026, realizada en Tepelmeme Villa de Morelos. En el encuentro, el gobernador Salomón Jara Cruz y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reiteraron el compromiso de ambos gobiernos para fortalecer las acciones de restauración ecológica en la entidad.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día del Árbol y también sirvió para reconocer la labor que durante 25 años ha realizado la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas en la recuperación y conservación de los bosques de la región.

Durante el evento, Salomón Jara destacó que el trabajo comunitario, representado por el tequio, continúa siendo una de las principales fortalezas de Oaxaca para proteger sus recursos naturales y mantener vivos los bosques que forman parte de la identidad de las comunidades.

El mandatario recordó que Oaxaca se mantiene como uno de los principales productores de plantas para reforestación en el país. Explicó que en 2023 se produjeron 8 millones 500 mil árboles; en 2024 la cifra aumentó a 10 millones 600 mil; en 2025 alcanzó 10 millones 800 mil y para este año la meta es llegar a 17 millones de ejemplares destinados a apoyar a las comunidades en la conservación de sus ecosistemas.

“Hoy sembrar un árbol es hacer tequio por Oaxaca y México y al sembrarlo, es un compromiso que se tiene para quienes han de heredar esta tierra”, expresó.

Como parte de la celebración por el 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el gobernador también reconoció el trabajo que realiza este organismo para preservar y restaurar los ecosistemas, así como la labor de la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas en la protección del entorno natural.

Por su parte, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, afirmó que el trabajo organizado de las comunidades chocho-mixtecas representa un ejemplo a nivel nacional por su compromiso con la reforestación y el cuidado del medio ambiente.

La funcionaria explicó que esta jornada forma parte de la estrategia nacional de restauración forestal impulsada por el Gobierno de México, la cual contempla 2 mil 328 proyectos distribuidos en 151 mil 640.61 hectáreas.

En el caso de Oaxaca, detalló que actualmente se desarrollan 83 proyectos en una superficie de 6 mil 825 hectáreas, con una inversión de 250.5 millones de pesos. De ese total, 78 proyectos corresponden a la región chocho-mixteca, donde se concentran 6 mil 666 hectáreas y cerca de 250 millones de pesos.

El director general de la Conafor, Sergio Humberto Graf Montero, destacó que Oaxaca es una de las entidades con mayor compromiso en el combate a incendios forestales y en las acciones de conservación de los recursos naturales.

Informó que durante este año se realizarán trabajos de reforestación en 24 mil hectáreas consideradas prioritarias en distintas regiones del país, de las cuales mil 500 hectáreas corresponden a la zona chocho-mixteca.

Durante la jornada también se reconoció la restauración ecológica realizada por la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas durante los últimos 25 años, periodo en el que han recuperado más de 25 mil hectáreas. Además, en coordinación con la Conafor, se anunció el respaldo para intervenir otras 7 mil hectáreas.

Como parte de las actividades, autoridades entregaron reconocimientos a quienes participan en estas labores de conservación y encabezaron la plantación de 3 mil ejemplares de pino, enebro, maguey y ramón en una superficie de cuatro hectáreas.