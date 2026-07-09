Tamaulipas será punto clave para erradicar el gusano barrenador con liberación de moscas estériles

Combate al gusano barrenador en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Tamaulipas será el punto de partida de la nueva estrategia nacional para combatir el gusano barrenador mediante la liberación aérea de moscas estériles, con el objetivo de erradicar nuevamente la plaga que afecta al sector pecuario.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum informó que el operativo comenzará en territorio tamaulipeco y posteriormente avanzará hacia el sur del país como parte de la técnica del insecto estéril, utilizada anteriormente con éxito por México y Estados Unidos.

“La idea es que se libere esta mosca y se va a liberar del norte hacia el sur. Esa es la manera en que se resuelve. Entonces, se produce esta mosca estéril, se lleva a Tamaulipas y en Tamaulipas va a empezar la dispersión. Entonces, tarda como tres semanas si mal no recuerdo en que ya podamos tener esta mosca estéril para poderse trasladar a Tamaulipas y empezar a distribuirla”, declaró la mandataria presidencial.

Sheinbaum agregó que esta estrategia permitirá recuperar el control de la plaga, al recordar que ya fue aplicada en el pasado de manera conjunta por ambos países.

“Esto es lo que marcará de manera definitiva de nuevo la erradicación del gusano barrenador; ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo. Además de un nuevo, como decía, una nueva variedad que permite que sea todavía más efectivo este proceso”, afirmó.

El plan contempla incrementar de forma gradual la liberación de insectos estériles hasta alcanzar alrededor de 100 millones de ejemplares por semana, con el propósito de interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador y avanzar hacia su eliminación.

De acuerdo con el gobierno de Tamaulipas, la entidad ha fortalecido en los últimos meses su infraestructura y capacidad operativa, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, para contener el avance de la plaga hacia la frontera norte.

La ubicación estratégica del estado, por su relevancia ganadera y su papel como corredor para el comercio pecuario con Estados Unidos, lo convierte en una pieza central del operativo sanitario.

Desde principios de este año, autoridades estatales, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y organismos internacionales, han reforzado las labores de vigilancia epidemiológica, inspección, control de movilización de ganado y dispersión de moscas estériles.

Además, el gobierno estatal puso en marcha un Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias para monitorear en tiempo real las aeronaves encargadas de la dispersión y coordinar la atención de nuevos casos. Según las autoridades, estas acciones han permitido reducir los casos activos y desactivar más de un centenar de focos detectados.

Con esta estrategia, el gobierno federal reiteró s compromiso de recuperar el estatus de México como país libre del gusano barrenador, proteger la producción pecuaria y fortalecer la seguridad agroalimentaria, con Tamaulipas como uno de los principales frentes de defensa zoosanitaria.

La Crónica de Hoy 2026