Carlos Torres Piña llama a respetar el resultado de la consulta para gobernar Michoacán

Carlos Torres Piña

El fiscal general de Michoacán con licencia, Carlos Torres Piña, aseguró que llegará hasta el final del proceso interno de Morena para definir la candidatura para la gubernatura en Michoacán y sostuvo que, más allá de las encuestas y las estructuras políticas, su apuesta es mantener la cercanía con la ciudadanía y preservar la unidad del movimiento.

Durante una entrevista para Grupo Fórmula, Torres Piña afirmó que en las primeras semanas de actividades ha recorrido diversos municipios mediante asambleas informativas, reuniones con sectores productivos y visitas casa por casa.

“Nosotros mismos nos hemos sorprendido con la cantidad de gente que luego nos acompaña en las asambleas informativas”, declaró el funcionario al destacar que estos encuentros también le permiten conocer las principales demandas de la población, entre ellas las relacionadas con la seguridad, el campo y la tecnificación del riego.

El aspirante también destacó que distintas mediciones demoscópicas como Rubrum, Demotecnia, Enkoll, Polls MX y TResearch, entre otras, lo colocan como el perfil mejor posicionado para encabezar la coordinación estatal, aunque aclaró que ello no significa que el proceso esté definido.

“Eso no quiere decir que ya estemos tranquilos o descansando. Al contrario, nos genera una responsabilidad mayor para seguir trabajando a ras de tierra”, puntualizó Torres Piña.

Sobre su licencia como fiscal general para participar en el proceso interno, el aspirante mencionó que fue autorizada por hasta 45 días y que, de ser necesario, solicitaría una ampliación. Añadió que su paso por la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía le permitió conocer de primera mano los principales desafíos de Michoacán, especialmente en materia de seguridad, tema que consideró el mayor pendiente de la entidad.

En ese sentido, Carlos Torres puntualizó que el combate a la delincuencia requiere fortalecer las instituciones desde el interior y mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. “Debe haber confianza y coordinación entre las autoridades para actuar y dar resultados”, manifestó.

Al referirse a las diferencias entre grupos al interior de Morena, rechazó la confrontación y aseguró que su prioridad es construir consensos. “No soy una persona de pleito ni de confrontación; siempre me ha gustado tender puentes de comunicación y diálogo”, concluyó, al considerar que las diferencias deben resolverse mediante acuerdos para fortalecer al movimiento rumbo a la elección de 2027.

La Crónica de Hoy 2026