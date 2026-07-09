Mara Lezama y titular de Aduanas supervisan operaciones en el Aeropuerto de Cancún

Supervisión La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el titular de Aduanas, Héctor Alonso Romero.

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, y Héctor Alonso Romero, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, realizaron un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Cancún para supervisar avances y coordinar acciones encaminadas a mejorar la operación aduanera y la atención a las y los pasajeros.

La reunión de trabajo tuvo como objetivo identificar áreas de oportunidad y continuar avanzando en la agilización de los procedimientos para brindar una mejor experiencia a los millones de viajeros que llegan a este destino turístico.

Recorrieron la zona de entrega de equipaje y revisaron los procesos que han logrado reducir y eficientar el tiempo de espera del mismo, además de constatar la inspección en los filtros.

Como parte de los trabajos de fortalecimiento operativo, se informó sobre la próxima adquisición de nuevos escáneres especializados, así como la incorporación de más personal para reforzar las labores de inspección, optimizar los tiempos de revisión y mantener los estándares de seguridad en la terminal aérea.

Asimismo, se dio seguimiento al proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur del estado, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura logística y aduanera de Quintana Roo, además de impulsar las actividades vinculadas al comercio exterior.