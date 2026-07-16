Beatriz Mojica recibe apoyo de científicos, empresarios y activistas de Guerrero

la senadora con licencia, Beatriz Mojica, sigue con su recorrido en cada rincón de Guerrero (Especial)

Defensa de la Cuarta Transformación — La senadora de Morena con licencia, Beatriz Mojica Morga, recibió este jueves el apoyo y adhesión de grupos de la comunidad científica, del sector empresarial, del movimiento afromexicano, del ámbito jurídico, de defensa de la salud y de organizaciones de personas con discapacidad, que expresaron su respaldo para ser la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

Una de las voces que sumaron su apoyo a Beatriz Mojica fue la ingeniera bioquímica Arlet Pamela Silva Hernández, integrante honorífica de la Agencia Espacial Mexicana y representante de México en la NASA y embajadora de la paz ante la ONU, quien recordó que fue la senadora con licencia quien respaldó su participación en un proyecto científico cuando buscaba abrirse paso en la exploración espacial.

En la misma línea se sumó el empresario y promotor de Acapulco, Óscar Eduardo Athié, quien resaltó que fue Beatriz quien lo motivó a conocer la Montaña de Guerrero y a comprender la realidad social del estado más allá de los principales destinos turísticos.

Asimismo, la exdirigente sindical, Digna Berta Marroquín Cisneros, defensora de la salud, sostuvo que su decisión de apoyar a Beatriz Mojica obedece a que durante años la ha visto recorrer Guerrero, escuchar a la ciudadanía y mantenerse cercana a la gente sin perder la sencillez.

Por su parte, el notario público, Manlio Favio Pano, señaló que acudió para manifestar su apoyo en calidad de ciudadano acapulqueño y apuntó que aportará sus conocimientos, relaciones y capacidad de convocatoria para incorporar a más ciudadanos al proyecto de defensa de la soberanía nacional.

También se sumó, a nombre de las personas con discapacidad, José Mauricio Galeana Solís, presidente de la asociación civil Amigos del Maho por un Día sin Dolor, afirmó que encontró en Beatriz Mojica un proyecto que escucha, integra y construye oportunidades para todos.

La Crónica de Hoy 2026