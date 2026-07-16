Industria y autoridades de SLP unen fuerzas para blindar la Zona Industrial del estado

San Luis Potosí

La seguridad de la Zona Industrial de San Luis Potosí sumó un nuevo frente con la instalación y toma de protesta del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial, el gobierno municipal encabezado por Enrique Galindo Ceballos formalizó una alianza entre autoridades, empresarios y corporaciones de seguridad para atender de manera coordinada los retos de una de las áreas con mayor actividad económica del estado.

Durante la sesión de instalación, el alcalde destacó que este nuevo organismo funcionará como un mecanismo permanente de coordinación, al reunir por primera vez en una misma mesa a representantes del sector empresarial, autoridades de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y empresas de seguridad privada.

Como parte de la integración del Consejo, Jorge Jaramillo Baena asumió la presidencia del organismo, mientras que José de Jesús Torres Sandoval rindió protesta como secretario técnico.

El nuevo esquema se incorpora al modelo de seguridad ciudadana que opera en la capital potosina y que está alineado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual promueve la participación de la sociedad organizada en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad.

Este modelo de colaboración, explicó el alcalde, ya ha dado resultados en otros sectores del municipio mediante más de 800 Comités de Seguridad Ciudadana distribuidos en colonias y comunidades, además del trabajo permanente que se realiza en el Centro Histórico, donde la coordinación entre autoridades y ciudadanía ha permitido atender problemáticas específicas de esa zona.

Galindo Ceballos subrayó que la Zona Industrial concentra diariamente alrededor de 120 mil trabajadores, usuarios y visitantes, una población que equivale al cuarto municipio más grande de San Luis Potosí, por lo que consideró indispensable diseñar una estrategia de seguridad acorde con la relevancia económica y social que representa este corredor.

Por ello, instruyó mantener un mando operativo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con patrullas y elementos asignados de manera específica para reforzar las labores de vigilancia, prevención del delito y capacidad de respuesta.

La conformación del Consejo reúne a representantes del Gobierno Municipal, corporaciones estatales y municipales, la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, Protección Civil estatal y municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, parques industriales y empresas de los sectores automotriz, manufacturero, metalúrgico, petroquímico, logístico y de seguridad patrimonial.

La participación de estos sectores permitirá intercambiar información, detectar riesgos y diseñar estrategias conjuntas para atender las necesidades particulares de cada rama industrial instalada en el corredor.

Mario González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, aseguró que el trabajo coordinado entre todos los integrantes permitirá avanzar hacia un entorno más seguro y competitivo para las empresas establecidas en la zona.

En el mismo sentido, Pablo Díaz del Castillo, director general de Mabe-Leiser, afirmó que la seguridad debe entenderse como una responsabilidad compartida entre autoridades, empresarios y usuarios, por lo que reconoció la creación de este espacio permanente para analizar problemáticas y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten.

El presidente municipal adelantó que este modelo de coordinación podrá ampliarse en el futuro para incorporar a otros municipios de la zona metropolitana y fortalecer el trabajo conjunto con las empresas de seguridad privada.

Finalmente, Enrique Galindo aseguró que el Consejo contará con respaldo jurídico, administrativo y operativo, con el objetivo de generar mejores condiciones de seguridad, confianza y competitividad para quienes todos los días trabajan, invierten y transitan por la Zona Industrial de San Luis Potosí.