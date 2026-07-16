En Sinaloa se podrán solicitar hasta tres apoyos en un solo trámite de Beneficencia Pública

Sinaloa

La Secretaría de Salud, a través de la Beneficencia Pública de Sinaloa, informo que a partir del 3 de agosto del 2026, permitirá gestionar hasta tres apoyos por persona, fortaleciendo la atención y ampliando los beneficios para quienes más lo necesitan.

Al respecto, la directora de Beneficencia Pública Sinaloa, Alma Rosa López López declaro que, como parte de este nuevo esquema, este jueves y viernes se llevarán a cabo reuniones de trabajo con los Sistemas DIF Municipales donde se presentará el nuevo modelo de integración de expedientes y los lineamientos para la gestión de apoyos.

“A partir de esa fecha tenemos un nuevo formato donde se pueden pedir hasta 3 apoyos por persona. Esto también se puede gestionar a través de los DIF Municipales”, destaco.

Además se hizo el recordatorio a la población que la Beneficencia Pública de Sinaloa cuenta con un amplio catálogo de apoyos funcionales, no hospitalarios y hospitalarios, entre los que destacan sillas de ruedas, auxiliares auditivos, lentes de armazón, prótesis de mama, prótesis de rodilla y cadera, así como kits para cirugía de catarata, entre otros.

Todas las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 667 714 6128 o acudir a las oficinas de Beneficencia Pública, ubicadas en Palacio de Gobierno, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., así como acercarse al Sistema DIF de su municipio, para conocer las convocatorias vigentes, solicitar información para registrarse en lista de espera y ser consideradas en futuros procesos de entrega.

La Secretaría de Salud a través de la Beneficencia Pública de Sinaloa reafirma su compromiso de acercar apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los sinaloenses.