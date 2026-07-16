BinniBus brindará servicio gratuito a visitantes a la Feria del Mezcal 2026

BinniBus ofrecerá transporte gratuito

Llegar a la Feria del Mezcal 2026 será más sencillo para habitantes y visitantes de Oaxaca. Del 17 al 28 de julio, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus ofrecerá un servicio gratuito que conectará distintos puntos de la ciudad con el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, sede de uno de los encuentros más importantes dedicados a esta bebida tradicional.

La directora general del organismo, Karina Gómez Esteban, informó que esta ruta especial busca convertirse en una opción de traslado segura, cómoda y accesible para que las familias oaxaqueñas y los turistas puedan acudir a la feria sin costo.

El servicio estará disponible todos los días en un horario de 11:00 a 22:00 horas y contará con salidas desde tres puntos estratégicos de la capital: el Paseo Juárez “El Llano”, el Instituto Tecnológico de Oaxaca y el Parque del Amor.

Desde esos sitios, las unidades trasladarán de manera directa a los asistentes hasta el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, donde se desarrolla la Feria del Mezcal 2026.

La funcionaria destacó que esta alternativa de movilidad busca facilitar el acceso al recinto y brindar una opción de transporte para quienes deseen disfrutar de las actividades que se realizarán durante los días del evento.

Quienes deseen conocer el recorrido completo, las paradas autorizadas y los horarios específicos podrán consultar la información a través de las redes sociales oficiales del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus.