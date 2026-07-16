Coahuila alberga 30 especies de murciélagos, aliados esenciales para la conservación de los ecosistemas

Murciélago de cañón

Sobre la visita en el mes de mayo al Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, ubicada en los municipios de Ocampo, Múzquiz y Acuña, la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, Diana Susana Estens de la Garza informó que se llevo a cabo una investigación de campo para localizar especies de murciélagos en su hábitat.

Destacó que la mayoría de las especies presentes en la entidad son insectívoras, por lo que contribuyen de manera natural al control de plagas agrícolas y forestales, mientras que únicamente dos especies se alimentan de néctar y polen, participando activamente en la polinización de diversas plantas.

Durante la visita se logró documentar a ocho murciélagos registrados en Maderas del Carmenen un esfuerzo conjunto con especialistas del Instituto de Ecología. El primero es el murciélago orejón de Townsend (Corynorhinus townsendii), fácilmente reconocible por sus grandes orejas y por su capacidad para consumir polillas nocturnas, ayudando al control de insectos.

También habita el murciélago moreno norteamericano (Eptesicus fuscus), cuya alimentación está basada principalmente en escarabajos y otros insectos.

Una de las especies más emblemáticas es el murciélago barba arrugada (Mormoops megalophylla), que se ha convertido en motivo de orgullo para el estado. Forma grandes colonias en cuevas y consume polillas de importancia agrícola y forestal.

Asimismo, se encuentran presentes especies como el murciélago ratón de California (Myotis californicus), que utiliza cuevas como refugio y en territorio mexicano, se sabe que puede hibernar durante la temporada fría, el murciélago ratón de cara negra (Myotis ciliolabrum) se ha registrado en México su comportamiento de hibernación durante los meses más fríos, así mismo el murciélago de cañón (Parastrellus hesperus), como su nombre lo indica, este pequeño murciélago encuentra refugio entre grietas de rocas y cañones, el murciélago canoso de cola peluda (Lasiurus cinereus) y el murciélago pálido (Antrozous pallidus), este último con la capacidad de alimentarse incluso de escorpiones y de contribuir ocasionalmente a la polinización de algunas especies vegetales.

Susana Estens señaló que estos murciélagos son indicadores de ecosistemas saludables y reiteró la importancia de conservar las cuevas, cañones y demás refugios naturales donde habitan.

Destaco que contribuyen al control natural de insectos, la polinización y la dispersión de semillas, además contrario a la percepción común, no representan ningún riesgo para las personas cuando se les respeta en su hábitat natural.

Finalmente, hizo un llamado a la población a valorar a los murciélagos como aliados de la biodiversidad y a evitar cualquier acción que afecte sus poblaciones.