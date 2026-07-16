Despunta Ismael Burgueño rumbo al 2027 en Baja California

El alcalde con licencia de Tijuana, BC, Ismael Burgueño

A un mes de que arranquen las encuestas en Morena para definir a sus coordinadores estatales, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, encabeza las preferencias ciudadanas en la elección de la coordinación estatal de ese partido rumbo a los comicios del próximo año para renovar la gubernatura de Baja California.

De acuerdo con los resultados del más reciente estudio de opinión elaborado por Demoscopia Digital, Burgueño Ruiz lidera entre los perfiles de Morena con el 33.7% de las preferencias seguido de la senadora con licencia, Julieta Ramírez Padilla con 18.3%;

Después están Alfredo Álvarez Cárdenas con 7.4%; Armando Ayala Robles con 7.1%; Evangelina Moreno con 6.2% y Fernando Castro Trenti con 4.8%. Además, el estudio registra 8.7% de personas que aún no deciden y 7.3% que no respondieron.

En el ejercicio de careo para la gubernatura de Baja California, Ismael Burgueño Ruiz también ocupa la primera posición con el 41.8% de las preferencias, seguido por el panista Héctor Osuna Jaime con 18.4% y el emecista Gustavo de Hoyos con 6.1%.

El estudio señala además que 24.5% de los entrevistados aún no decide por quién votaría, mientras que 9.2% mencionó otra opción.

La encuesta también evaluó la intención de voto por partido político para la elección de gobernador. Morena obtuvo el 42.5% de las preferencias, seguido por el PAN con 19.1%, Movimiento Ciudadano con 5.3%, el Partido Verde Ecologista de México con 4.6%, el Partido del Trabajo con 4.3% y el PRI con 3.8%. El estudio reporta además un 15.2% de personas que aún no han definido su voto.

De acuerdo con la metodología del ejercicio demoscópico, el levantamiento se realizó del 26 al 29 de junio de 2026 mediante entrevistas telefónicas asistidas por un sistema digital. La muestra estuvo integrada por mil ciudadanos mayores de 18 años residentes en Baja California, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de ±3.8%.

Los resultados colocan a Ismael Burgueño Ruiz como el perfil con mayor nivel de respaldo dentro de Morena y también como el aspirante con la mayor preferencia en el escenario de competencia por la gubernatura del estado, de acuerdo con las cifras presentadas en este ejercicio de opinión pública realizado por Demoscopia Digital.