Estrategia ambiental de Michoacán sumará histórico de 50 millones de árboles reforestados: Bedolla

Estrategia ambiental de Michoacán

Michoacán sumará este año un acumulado histórico de 50 millones de árboles reforestados en zonas prioritarias del estado, tales como Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuencas hídricas y reservas, como parte de su estrategia para la preservación de los bosques, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Además destacó el avance de esta iniciativa, detallando que durante el periodo comprendido entre las jornadas de reforestación de 2022 y 2025 se han plantado 36 millones 935 mil árboles, logrando la recuperación forestal de aproximadamente 46 mil hectáreas de territorio michoacano.

La campaña actual de reforestación comenzó el pasado 27 de junio con una meta de 13 millones de árboles adicionales para este año. De esta cifra, 10 millones provienen directamente de la producción de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), mientras que los 3 millones restantes corresponden a donaciones realizadas por instituciones.

Entre los municipios que han realizado el mayor volumen de plantaciones destacan, Hidalgo, Morelia, Ocampo, Paracho, Nahuatzen, Uruapan y Erongarícuaro.

Asimismo, el gobernador puntualizó que este año las acciones de conservación intervendrán de manera directa 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como las cuencas del lago de Pátzcuaro, Río Duero, lago de Cuitzeo y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, zonas cruciales para el equilibrio hídrico y la biodiversidad del estado.

Finalmente resaltó que el plan de trabajo se ha visto reforzado por el programa pionero “Bio Renace: Dispersando Vida”, una iniciativa que impulsa la restauración de los ecosistemas forestales mediante la dispersión aérea de semillas utilizando drones de última generación.

Con esta estrategia, diseñada específicamente para atender sitios de difícil acceso o que sufrieron afectaciones severas, se tiene proyectado dispersar 200 mil semillas durante la presente temporada.