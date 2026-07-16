Morelos presenta Campaña de Verano, atenderá a más visitantes durante temporada vacacional

Morelos, listo para recibir a miles de visitantes

El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Turismo, presentó la Campaña de Verano 2026, una estrategia desarrollada en coordinación con el sector turístico y empresarial para posicionar a Morelos como una de las principales opciones vacacionales del centro del país, fortaleciendo la llegada de visitantes, la actividad económica y el bienestar de las comunidades.

De acuerdo con las proyecciones del Observatorio Turístico Sostenible de Morelos, durante el periodo vacacional se espera la llegada de un millón 683 mil 364 visitantes, de los cuales alrededor de 673 mil serán turistas que pernoctarán en la entidad y más de un millón realizarán visitas de un día.

Asimismo, se prevé una ocupación hotelera promedio de 45 por ciento, una derrama económica superior a 2 mil 43 millones de pesos y un crecimiento de cinco puntos respecto al periodo vacacional de verano de 2025.

Entre enero y mayo de este año, el estado de Morelos recibió más de 5.7 millones de visitantes, hubo una ocupación hotelera promedio de 47.28% y una derrama económica de 6 mil 963 millones de pesos.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, informó que la campaña estará vigente del 15 de julio al 30 de agosto y promoverá la cercanía, el clima, la hospitalidad y la diversidad de experiencias que distinguen a la entidad.

La estrategia combina acciones de promoción en plataformas digitales, medios de comunicación, alianzas comerciales y espacios publicitarios, además de dirigir a las y los visitantes a visitmorelos.mx, donde podrán conocer la oferta turística del estado y planear su viaje.

El secretario informó que la promoción estará enfocada en cinco segmentos prioritarios: turismo recreativo, con énfasis en parques acuáticos y temáticos; turismo cultural; turismo comunitario; turismo de naturaleza; y turismo de bienestar.

“Presentamos una campaña construida de la mano del sector turístico, con un objetivo muy claro: posicionar a Morelos como el lugar donde se pueden disfrutar las mejores vacaciones de verano. Tenemos cercanía, clima, hoteles, parques y una gran diversidad de experiencias para todos los perfiles de viajeros”, expresó Altafi Valladares.

Morelos, listo para recibir a miles de turistas

En representación del sector turístico, Pablo Bernot, presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, destacó que la entidad cuenta con más de 700 hoteles y más de 14 mil habitaciones, preparadas para recibir a visitantes provenientes principalmente de la Ciudad de México y la región centro del país; señaló que la coordinación entre el Gobierno y la iniciativa privada será determinante para fortalecer la actividad turística durante la temporada.

Arturo Contreras, presidente nacional de Tesoros de México, afirmó que Morelos cuenta con la experiencia, el conocimiento y la hospitalidad para recibir a las y los visitantes, además de una oferta que integra turismo de bienestar, naturaleza, gastronomía y turismo comunitario. Recordó que la entidad alberga cinco establecimientos con el distintivo Tesoros de México, que enriquecen la oferta turística de alto valor del estado.

David López, presidente de Canaco Servytur Cuernavaca, señaló que el comercio y los prestadores de servicios continúan fortaleciéndose mediante procesos de capacitación, profesionalización y adopción de mejores prácticas, con el propósito de que la actividad turística impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuya al desarrollo económico local.

Altafi Valladares destacó que esta estrategia responde a la visión de la gobernadora Margarita González Saravia de consolidar un trabajo coordinado entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad para generar mayores oportunidades a través del turismo.

“Cuando Gobierno, empresarios y sociedad trabajan juntos, gana el turismo y gana Morelos”, concluyó.

Afirmó que con dicha estrategia, Morelos inicia la temporada vacacional de verano promoviendo una oferta turística diversa, cercana y competitiva que integra naturaleza, cultura, gastronomía, bienestar y experiencias para todos los perfiles de visitantes, como parte de la visión de “La tierra que nos une”.