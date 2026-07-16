Secretaría de Educación de Tamaulipas incentiva el desarrollo de comunidades rurales

Graduación de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) promueve el acceso al servicio educativo como un elemento clave para el desarrollo de las comunidades, con el objetivo de lograr que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a una educación inclusiva, humanista y de calidad.

Fortaleciendo esta iniciativa se realizó la graduación de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, del ejido Francisco Medrano, en el municipio de Tula. Esta nueva generación constituye un éxito para el sistema educativo en Tamaulipas, donde las escuelas ubicadas en regiones rurales se convierten en espacios de enseñanza donde niñas, niños y adolescentes encuentran mayores oportunidades para mejorar su bienestar.

En la ceremonia, Gustavo Peña Martínez, titular de la Dirección de Participación Social de la Unidad Ejecutiva, estuvo presente en representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García y fungió como padrino de esta generación de estudiantes tultecos.

Expresó públicamente su reconocimiento y satisfacción por el logro que significa culminar una fase de se educación para las niñas y los niños, así como su reconocimiento a las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia por ser los pilares fundamentales para lograr este paso que les permite continuar su desarrollo y el de sus familias.

Finalmente destacó que la graduación de las y los estudiantes de las comunidades rurales, es resultado del trabajo en equipo para hacer de la educación una efectiva herramienta de mejora, acorde con la visión humanista impulsada por el gobierno para fortalecer la equidad, el crecimiento y el bienestar de todas y todos los tamaulipecos.