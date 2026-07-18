Tamaulipas presenta estrategias para fortalecer el apoyo a migrantes en foro nacional de FINABIEN

El Gobierno de Tamaulipas presentó las principales estrategias que impulsa para apoyar a las personas migrantes y a sus familias durante el conversatorio “Ahorro a través de la Bóveda Virtual”, organizado por Financiera para el Bienestar (FINABIEN), donde participaron autoridades federales, representantes consulares y líderes de comunidades mexicanas radicadas en Estados Unidos.

Durante el encuentro, realizado de manera virtual, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, explicó las acciones que desarrolla la administración estatal para fortalecer la protección, el bienestar y la inclusión de las y los tamaulipecos que viven fuera del país.

En el foro también participaron la senadora Karina Ruiz Ruiz, reconocida como la primera senadora migrante de México, además de cónsules mexicanos acreditados en Estados Unidos, integrantes de la diáspora mexicana, activistas y representantes de diversas dependencias federales y estatales. El objetivo fue compartir experiencias y buscar estrategias que permitan mejorar la atención a los mexicanos que residen en el extranjero.

Rodríguez Alvarado destacó que el gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya mantiene una política migratoria con enfoque humanista, cuyo propósito es colocar a las personas migrantes y a sus familias en el centro de las acciones públicas.

Señaló que la prioridad es garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes migran, mantener un vínculo cercano con los tamaulipecos que viven en otros países y generar oportunidades que beneficien tanto a ellos como a sus familias.

Durante su participación explicó que una de las estrategias más importantes es el programa de bancarización de la comunidad migrante, desarrollado en coordinación con FINABIEN. Esta iniciativa busca facilitar el envío de remesas mediante mecanismos seguros, rápidos y con menores costos para quienes trabajan en el extranjero y apoyan económicamente a sus familiares en México.

Asimismo, presentó el programa para la expedición de Constancias de Identidad, realizado en coordinación con el Congreso del Estado, con el propósito de brindar certeza jurídica a personas migrantes que requieren acreditar su identidad para realizar distintos trámites.

Otra de las acciones destacadas fue la estrategia integral dirigida a niñas, niños y adolescentes binacionales nacidos en Estados Unidos e hijos de padres tamaulipecos. El programa busca facilitar su acceso a documentos oficiales y garantizar el ejercicio de sus derechos tanto en México como en el extranjero.

El funcionario señaló que estas medidas forman parte de una política pública que busca atender las necesidades de los migrantes sin importar si se encuentran en Tamaulipas, en otra entidad del país o fuera del territorio nacional.

Además, reiteró que el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes continuará fortaleciendo la coordinación con el Gobierno de México, las representaciones diplomáticas y las instituciones federales para impulsar proyectos que beneficien a la comunidad migrante.

Entre los objetivos se encuentra ampliar la inclusión financiera, fortalecer los mecanismos de atención integral y brindar acompañamiento a quienes requieren apoyo durante sus procesos migratorios o en la realización de trámites oficiales.

El conversatorio permitió intercambiar experiencias entre autoridades y representantes de comunidades migrantes, quienes coincidieron en la importancia de crear políticas públicas que respondan a las necesidades actuales de los mexicanos que viven fuera del país.

Finalmente, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con FINABIEN y otras instituciones para fortalecer los programas destinados a las personas migrantes, promover el respeto a sus derechos y mantener un vínculo permanente con la diáspora tamaulipeca, reconociendo la importancia que tiene esta comunidad para el desarrollo económico y social del estado y del país.