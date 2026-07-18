Conmemoran en Sinaloa el 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez García

Autoridades estatales encabezaron la ceremonia conmemorativa por el 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, en un acto cívico realizado en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno para reconocer el legado del expresidente mexicano y su contribución a la consolidación del Estado mexicano.

En representación de la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Sinaloa, Rigoberto Velázquez Elenes, presidió la ceremonia acompañado de autoridades civiles y militares.

Como parte de los actos oficiales, se llevó a cabo el izamiento de la Bandera Nacional a media asta con Honores de Ordenanza, en memoria de Benito Juárez García, considerado una de las figuras más importantes de la historia del país por su defensa de la República, la legalidad y la soberanía nacional.

Posteriormente, las autoridades realizaron una guardia de honor frente al monumento dedicado al Benemérito de las Américas, ubicado en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, donde recordaron su legado como impulsor de las Leyes de Reforma y promotor de la igualdad ante la ley.

Durante la ceremonia se destacó que los principios defendidos por Benito Juárez, como la justicia, la libertad y el respeto al Estado de Derecho, continúan siendo referentes para la vida democrática e institucional de México.

Rigoberto Velázquez Elenes estuvo acompañado por el diputado Juan Diego Aranzubia Iturrios, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien asistió en representación del Poder Legislativo.

También participó el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en representación del Poder Judicial, reafirmando la presencia de los tres poderes del estado en esta conmemoración.

En representación del Ayuntamiento de Culiacán acudió la secretaria de las Mujeres, María del Rosario Valdez Páez, quien asistió en nombre de la presidenta municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Al acto también asistieron integrantes de las Fuerzas Armadas, funcionarios estatales y representantes de distintas dependencias gubernamentales, quienes se sumaron al homenaje para recordar la trayectoria del expresidente mexicano.

Las autoridades resaltaron que Benito Juárez García dedicó gran parte de su vida al fortalecimiento de las instituciones republicanas y a la defensa de la soberanía nacional en uno de los periodos más complejos de la historia del país.

Asimismo, señalaron que las Leyes de Reforma impulsadas durante su gobierno marcaron un cambio importante en la organización política y jurídica de México, al establecer principios como la separación entre la Iglesia y el Estado y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Durante la ceremonia se hizo un llamado a preservar los valores cívicos y democráticos que promovió Juárez, especialmente entre las nuevas generaciones, como parte de la construcción de una sociedad basada en el respeto, la legalidad y la justicia.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Sinaloa reiteró su compromiso de mantener vivas las fechas históricas que forman parte de la identidad nacional y de reconocer a los personajes que contribuyeron a la consolidación del México moderno.

El homenaje concluyó con la participación de las autoridades civiles y militares, quienes reafirmaron la importancia de recordar el legado de Benito Juárez García como símbolo de la defensa de la República, la democracia y el Estado de Derecho.