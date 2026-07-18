Puebla busca consolidarse como referente tecnológico con el festival gamer más grande de México

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inauguró el Festival SFactor X3 y aseguró que este tipo de eventos fortalecen el desarrollo tecnológico, impulsan el talento de las juventudes y generan beneficios económicos para la entidad, al reunir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Durante la apertura del festival, el mandatario destacó que Puebla avanza en proyectos de innovación impulsados por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la iniciativa Yankuilotl, enfocada en la fabricación de microprocesadores con talento poblano. Señaló que estas acciones buscan posicionar al estado como un referente nacional en ciencia y tecnología.

Armenta Mier anunció que el Centro Expositor será la sede oficial del Festival SFactor X3 durante el resto de su administración. Explicó que la intención es consolidar este espacio como un punto de encuentro permanente para la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria de los videojuegos.

El gobernador afirmó que las juventudes son parte fundamental del desarrollo de Puebla y que su administración continuará impulsando espacios donde la tecnología, el deporte y la cultura se unan para abrir nuevas oportunidades de crecimiento profesional y personal.

Además, invitó a las y los visitantes a recorrer los principales atractivos turísticos del estado, conocer su gastronomía y disfrutar de la riqueza cultural poblana, lo que también contribuye a fortalecer la economía local mediante el turismo.

Por su parte, el director de SFactor X3, Antonio Catarino, recordó que el festival nació en San Pedro Cholula con apenas 100 participantes y, con el paso de los años, logró convertirse en el evento presencial de videojuegos más grande de México.

Indicó que en esta edición participan más de 35 mil asistentes provenientes de 26 países, además de 3 mil competidores que disputarán 15 torneos en distintas disciplinas de los deportes electrónicos.

Catarino explicó que el proyecto HeroFactor, integrado al festival, busca inspirar a las nuevas generaciones para que desarrollen su talento y demuestren que la disciplina, la creatividad y la innovación pueden convertirse en herramientas para transformar su entorno.

En representación de las juventudes, Máximo León Franco destacó que el festival brinda un espacio seguro donde las y los jóvenes pueden convivir, aprender y demostrar sus habilidades dentro de la industria de los videojuegos.

Asimismo, Andrés Rojas reconoció el respaldo que el gobierno estatal ha brindado a las nuevas generaciones mediante iniciativas enfocadas en la tecnología y la innovación, mientras que David Bojalil agradeció la apertura de espacios que permiten mostrar el talento de los jóvenes poblanos.

El Festival SFactor X3 reúne competencias de videojuegos, actividades tecnológicas, exhibiciones y espacios de convivencia para aficionados y profesionales de la industria, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del país en este sector.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Puebla busca fortalecer las políticas públicas orientadas al desarrollo científico y tecnológico, además de generar nuevas oportunidades para las juventudes interesadas en áreas relacionadas con la innovación, los videojuegos y la economía digital.

Las autoridades estatales señalaron que la realización del festival también representa una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos, debido a la llegada de miles de visitantes durante los dos días del evento.