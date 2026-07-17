Gino Segura fortalece organización territorial de Morena en Quintana Roo

Encuentro con la ciudadanía — Desde Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, Como parte de los recorridos territoriales que Morena realiza para mantener un diálogo permanente con la ciudadanía, Gino Segura encabezó una jornada de trabajo en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde sostuvo encuentros con habitantes, liderazgos comunitarios y militantes para fortalecer la organización del movimiento en el estado.

La jornada inició con un brigadeo y la entrega del periódico Regeneración, mediante el cual compartió con las familias información sobre las principales acciones y resultados del Segundo Piso de la Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como los avances que registra Quintana Roo bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, quien ha consolidado un gobierno cercano a la gente, con presencia permanente en el territorio.

Durante el recorrido, Gino Segura escuchó las inquietudes de vecinas y vecinos, reiterando que la mejor manera de construir soluciones es manteniendo el contacto directo con la ciudadanía y fortaleciendo la participación de las comunidades en la vida pública.

Posteriormente sostuvo un encuentro con referentes de Morena en el municipio, con quienes intercambió ideas para fortalecer el trabajo territorial, consolidar la organización comunitaria y mantener una agenda cercana a las necesidades de las y los quintanarroenses.

Más tarde, encabezó una Asamblea Informativa en Kantunilkín, donde destacó que la Transformación se fortalece cuando existe un movimiento unido, organizado y cercano al pueblo.

“Nuestro compromiso es seguir caminando cada comunidad, escuchando a las familias y compartiendo los avances de la Transformación. Morena es un movimiento que se construye desde el territorio, con diálogo, organización y cercanía con la gente. Así lo hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y así trabaja todos los días nuestra gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo”, expresó Gino Segura.

Finalmente, Gino Segura reafirmó que continuará recorriendo los municipios de Quintana Roo para fortalecer la organización territorial de Morena, mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y seguir impulsando la Transformación que se construye escuchando, informando y caminando junto a las y los quintanarroenses.

La Crónica de Hoy 2026