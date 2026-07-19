Beatriz Mojica destaca la necesidad de complementar los programas sociales con inversión en infraestructura en La Montaña, Guerrero

Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga afirmó este domingo que el principal reto para consolidar el desarrollo de La Montaña de Guerrero es complementar los programas sociales con inversión en infraestructura, recuperación de la red carretera y fortalecimiento del campo, para cerrar las brechas históricas que afectan a la región con mayor población indígena y afromexicana del estado.

Durante una entrevista en Tlapa, Mojica recordó que Guerrero concentra cerca del 30 por ciento de población indígena y afromexicana, por lo que consideró indispensable enfocar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en esa zona. Sostuvo que las lluvias y los sismos deterioran constantemente los caminos, lo que obliga a mantener una estrategia permanente de rehabilitación y conservación de la infraestructura carretera.

La morenista señaló que uno de los mayores desafíos es restablecer la red carretera de La Montaña y continuar con la construcción de caminos artesanales, una política pública que, dijo, comenzó a transformar la conectividad de comunidades históricamente aisladas. Destacó que durante décadas la inversión pública se concentró únicamente en las carreteras principales, dejando sin comunicación adecuada a los pueblos del interior de los municipios.

Mojica explicó que en sus recorridos por las comunidades de Guerrero recoge directamente las demandas de la población para construir soluciones desde el territorio. “Las soluciones de la transformación están en la gente y la transformación tiene que llegar hasta el último rincón de Guerrero, hasta las familias más alejadas de las ciudades”, afirmó.

Reconoció que los programas sociales del Gobierno de México ya tienen una amplia cobertura en La Montaña y en el resto de las regiones del estado, por lo que consideró que el siguiente paso consiste en fortalecer la infraestructura básica desde los municipios y el gobierno estatal para complementar esas políticas públicas.

En materia económica, la exsecretaria de Desarrollo Social destacó las estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer los precios de garantía y las compras gubernamentales de productos como maíz, frijol, arroz, café y miel, al considerar que representan una oportunidad para impulsar la producción regional y mejorar los ingresos de las familias campesinas.

Finalmente, sostuvo que una de las prioridades para el desarrollo de Guerrero debe ser la inversión en el campo, con el objetivo de generar oportunidades que reduzcan la migración de jornaleros agrícolas hacia otras entidades del país. Recordó que durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social trabajó en la atención de trabajadores agrícolas migrantes en Tlapa y aseguró que uno de sus principales anhelos es que las nuevas generaciones encuentren oportunidades de desarrollo en sus propias comunidades.