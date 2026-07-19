Con inversión de 227 mdp, inauguran Museo Arqueológico del Puuc en Kabah, Yucatán

Museo Arqueológico del Puuc default

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), inauguró el Museo Arqueológico del Puuc, ubicado en la Zona Arqueológica de Kabah, Yucatán, un nuevo espacio dedicado a la conservación y difusión del patrimonio de la cultura maya que requirió una inversión superior a los 227 millones de pesos.

El recinto alberga 251 bienes culturales, entre ellos 189 piezas arqueológicas recuperadas en proyectos de investigación desarrollados durante las últimas dos décadas. Además tiene 62 objetos históricos y artísticos que muestran la organización social, política, económica y religiosa de las antiguas ciudades de la región Puuc, donde se ubican sitios como Uxmal, Sayil, Labná y Xlapak.

Durante la inauguración, encabezada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, se destacó que el museo busca ofrecer una nueva forma de acercarse a la civilización maya mediante recursos interactivos y experiencias inmersivas que facilitan la comprensión de su historia, cosmovisión y legado.

El edificio fue construido sobre una superficie de 2,739 metros cuadrados y su diseño arquitectónico está inspirado en el Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos más representativos del estilo Puuc. Además, el recorrido del museo recrea la concepción maya del universo a partir de un espacio central y los cuatro puntos cardinales.

Como parte del proyecto también se construyó una nueva unidad de servicios para la Zona Arqueológica de Kabah, con una superficie de 196 metros cuadrados, con el objetivo de mejorar la atención y la experiencia de los visitantes.

Del total de la inversión, 211.6 millones de pesos fueron destinados a la construcción y equipamiento del museo, mientras que 15.9 millones se utilizaron para la nueva infraestructura de servicios.

Con este nuevo recinto, el INAH busca fortalecer la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico de la región Puuc, además de consolidar a Kabah como uno de los principales destinos culturales del sureste mexicano.