Oaxaca se prepara para recibir la Guelaguetza

¡Viva la Guelaguetza!, entonaba una multitud emocionada al ver a cientos de mujeres y hombres de las ocho regiones de la entidad que, con alegría bailaban al ritmo de música tradicional durante la Calenda de las Culturas 2026, la cual anunció la llegada de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños.

Entre marmotas, pirotecnia y faroles que causaron gran impresión entre locales y visitantes nacionales e internacionales, las 25 Delegaciones que participarán en el Primer Lunes del Cerro, en las emisiones matutina y vespertina, fueron acompañadas por el Gobernador Salomón Jara Cruz, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca Irma Bolaños Quijano y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano.

El Mandatario estatal destacó que, con esta celebración Oaxaca se reafirma como el Corazón Cultural de México, territorio de gran diversidad “Las y los invitamos a que nos acompañen en la primera edición de la Guelaguetza el próximo lunes 20 de julio y su Octava el 27 de julio”, refirió.

Al compás de Bandas de Música, representantes de los 16 pueblos originarios y afromexicano mostraron su espíritu de entrega, alegría y hermandad a lo largo de un recorrido que partió de la Fuente de las Ocho Regiones y concluyó en la Plaza de la Danza; a su paso desbordó el aplauso y ovación de las personas asistentes.

Se congregaron familias enteras a lo largo de este trayecto, ya sea en vialidades, plazuelas o desde terrazas, quienes apreciaron los deslumbrantes trajes tradicionales de las y los oaxaqueños que mostraron su cosmovisión, saberes y resistencia histórica, ante la Diosa Centéotl 2026 Migrante, Julibeth Escamilla Mijangos.

Los huipiles bordados a mano con colores vibrantes y el trenzado de las mujeres de la Cuenca del Papaloapan cautivó al público; además del imponente penacho tricolor de los hombres que ejecutaron la Danza de la Pluma de Valles Centrales; asimismo, la vestimenta de terciopelo negro con motivos florales que engalanó a las istmeñas.

Bajo el resplandor de los toritos de fuegos artificiales y al son de los aplausos, las y los protagonistas de esta celebración compartieron alimentos y bebidas típicas de estos pueblos con el público, que apreció los bailes y danzas que se presentarán en la fiesta étnica más importante de América Latina.

En esta primera calenda realizada de manera posterior a la Comida de la Hermandad, participaron las Delegaciones de Ciudad Ixtepec, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Vicente Coatlán, San Melchor Betaza, Santiago Teotongo, Santo Domingo Chihuitán, Collantes, Santa María Tonameca, Villa de Zaachila y Santiago Pinotepa Nacional.

El Centro Histórico de la ciudad capital vibró con la presencia de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, San Pedro Amuzgos, Teotitlán de Flores Magón, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, San Juan Copala, Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Huatulco.

También desfilaron Tamazulápam del Espíritu Santo, Santiago Juxtlahuaca, Santa Catarina Juquila, San Bartolo Coyotepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pablo Villa de Mitla, Villa Sola de Vega y las Chinas Oaxaqueñas de Casilda Flores.