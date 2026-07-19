Sábado deja como saldo 10 víctimas en Zacatecas; 2 eran de Durango

Zacatecas

Este sábado, fueron localizadas 10 personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto en Zacatecas, entre los fallecidos se identificaron a funcionarios y exfuncionarios vinculados con el municipio de Fresnillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los cuerpos fueron identificados desde la noche del sábado, confirmando que dos eran originarios de Durango y ocho de Zacatecas.

El Secretario General de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó que ya se mantiene coordinación con autoridades estatales para realizar las investigaciones correspondientes que ayuden a dar con los responsables, además de que se reforzó el despliegue operativo en la zona con la participación de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad, dio a conocer que se realizan los trabajos periciales de identificación de las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes y confirmó que las investigaciones quedarán a cargo de la Fiscalía del estado.

Se ha confirmado que entre las víctimas se encontraba Ignacio Castrejón, expresidente municipal de Sombrerete además de empresario y constructor; también se identificó a Fidel Alvarado, Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; aunado a tres empresario de la construcción y dos ligados al giro de bares nocturnos.