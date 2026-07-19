Gobernadora de Guanajuato se reune con migrantes en Chicago

Como parte de su gira de trabajo por Chicago, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, se reunió en Illinois con grupos de personas migrantes provenientes de la entidad que concentra una de las comunidades guanajuatenses más importantes en Estados Unidos. Se estima que entre 27 mil y 31 mil personas nacidas en Guanajuato viven en esa ciudad.

Acompañada por Liz Alejandra Esparza Frausto, secretaria de Derechos Humanos, y Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de Atención a Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad, la mandataria asistió a una reunión de trabajo con la embajadora Reyna Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, con quien refrendó la disposición de su gobierno para seguir colaborando en favor de las y los guanajuatenses que residen en esa ciudad, especialmente ante el contexto que enfrentan actualmente las personas migrantes.

La gobernadora sostuvo un encuentro con líderes migrantes en la Oficina de Enlace del Gobierno de la Gente, con el propósito de fortalecer el diálogo directo con los guanajuatenses radicados en Estados Unidos, escuchar sus necesidades, reconocer su aportación al desarrollo del estado y consolidar una agenda permanente de colaboración.

Libia Dennise agradeció el trabajo de quienes integran la Federación de Líderes y Clubes Guanajuatenses de Illinois y reiteró su compromiso con la comunidad migrante. “Me siento muy comprometida con la comunidad migrante y agradezco este espacio para compartir lo que estamos haciendo en el Gobierno de la Gente para ustedes”, expresó.

Durante el encuentro, los líderes migrantes reconocieron el respaldo del Gobierno de la Gente y destacaron programas como Enamórate de Guanajuato, impulsado por la Federación de Líderes y Clubes Guanajuatenses de Illinois, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos.

La mandataria estatal informó que en lo que va del año se han atendido:

285 casos de repatriación de personas migrantes deportadas o de retorno voluntario.

72 traslados de restos a Guanajuato.

11 gestiones de visas para viudas beneficiarias del Social Security.

7 repatriaciones de personas enfermas.

Destacó que la entidad es la única que cuenta con un Plan de Retorno Asistido, mediante el programa Migrante Quiero, esquema por el que se brinda asistencia a personas deportadas o que retornan voluntariamente en la frontera.

Asimismo, destacó el programa Mineros de Plata, dirigido a personas mayores de 65 años con hijas o hijos migrantes que viven en Estados Unidos y con quienes no se han reunido durante más de diez años. Actualmente opera en más de 30 municipios y ha beneficiado a 900 personas entre 2025 y 2026.

En la Oficina de Enlace de Chicago también se brinda:

Orientación jurídica y acceso a derechos.

Jornadas “Conoce tus Derechos”.

Asesorías sobre doble nacionalidad.

Actualización de trámites del Registro Civil.

Orientación migratoria.

Coordinación permanente con el Consulado General de México en Chicago y la Embajada de México.

Como parte de su gira, la gobernadora asistió al Picnic Festejo Anual de la Casa Club Yuriria, donde reconoció el esfuerzo de las familias migrantes que mantienen vivas las tradiciones de Guanajuato y contribuyen al desarrollo de sus comunidades desde Estados Unidos.

“Hoy estoy aquí para decirles que Guanajuato no se olvida de su gente. Reconozco el trabajo y la contribución de las mujeres migrantes que salieron en busca de un mejor futuro para sus familias, así como de quienes permanecen en Guanajuato sosteniendo a sus comunidades”, expresó.

Al evento también asistió la presidenta municipal de Yuriria, Victoria Eugenia Ramírez Zavala.

El Picnic de la Casa Club Yuriria reúne cada año a familias originarias de ese municipio que radican en Chicago, así como a migrantes mexicanos provenientes de otros estados y residentes de entidades como Michigan, Wisconsin e Indiana.